Presepi in Monserrato: mille visitatori durante le due aperture

In solo due aperture oltre 1000 le persone hanno visitato la mostra “Presepi in Monserrato” organizzata dall’Associazione dei volontari del Santuario di Borgo San Dalmazzo.

Le prossime aperture pomeridiane con orario dalle 15.00 alle 18.30, sono in programma per il 31 dicembre e per il 1° e 6 gennaio: durante questi appuntamenti i visitatori potranno godere di un’atmosfera unica caratterizzata da un percorso al buio illuminato esclusivamente dalle luci dei Presepi e, all’uscita, la possibilità di ammirare dal belvedere su cui lo stesso Santuario si erge il meraviglioso panorama di una Borgo San Dalmazzo vista dall’alto.

Sono oltre trenta i presepi esposti e realizzati da appassionati della zona, ma anche di veri e propri capolavori realizzati da abilissimi maestri dell’arte presepiale come Abramo Telesa, Paolo Scalambro, Enzo Cherasco e Salvatore Vento, solo per citarne alcuni. “Presepi In Monserrato” ha anche un suo presepe meccanico realizzato dal volontario dell’Associazione Santuario - Piero Paganini che ogni anno arricchisce la sua opera con nuovi movimenti meccanici, nuovi personaggi ed effetti speciali visivi e sonori.