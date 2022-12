Evento formativo al Vallauri di Fossano a tema "Ultra Fast Fashion"

Nella mattinata di giovedì 22 dicembre 2022 si è tenuta presso l’Aula Magna dell’IIS “Giancarlo Vallauri” di Fossano un importante evento formativo sul tema della moda e della sostenibilità rivolto agli studenti dell’istituto. L’incontro è stato condotto dalla prof.ssa Daniela Diletti, docente all’Istituto di Arte Applicata e Design del Politecnico di Torino e artigiana, che si occupa di questa tematica poco nota forse al grande pubblico, ma di grande rilevanza e interesse. Gli oltre 1000 i ragazzi coinvolti, dalle seconde alle quarte, hanno riflettuto sul significato di un acquisto consapevole di un capo di abbigliamento e sulle motivazioni dietro la sua scelta. L’evento è stato organizzato all’interno delle attività della Funzione strumentale Europa Sostenibilità e Cittadinanza del Vallauri.

La prof.ssa Diletti ha spiegato le condizioni produttive in cui vengono realizzati i prodotti dei grandi marchi del “fast fashion” e dell’”ultra fast fashion”. In media, un cittadino occidentale produce ogni anno 14 kg di rifiuti in abiti, un valore pro capite molto alto. Rifiuti difficilmente smaltibili, data la composizione sintetica di gran parte di tali prodotti. Tale acquisto compulsivo è ovviamente spinto da meccanismi di propaganda consumistica sempre più pervasivi, di cui è bene che i ragazzi – ma anche gli adulti – divengano consapevoli, per difendersi almeno in parte dall’invasivo bombardamento pubblicitario. Tra le soluzioni indicate, il ritorno al gusto per l’artigianato, all’usato, allo scambio di abiti, l’uso con fantasia degli abiti che già abbiamo, il comprare meno in generale. L’uso di materiali naturali è da prediligere, perché le fibre sintetiche sono difficili da riciclare, anche perché mescolano di solito fibre diverse tra loro.

Una riflessione interessante, che la docente ha articolato con ricchezza di esempi e riflessioni, coinvolgendo l’attento pubblico degli allievi, che hanno potuto così affrontare una riflessione critica su un aspetto, quello del look, che permea radicalmente la loro esperienza quotidiana. Un’occasione preziosa, dunque, di confrontarsi col pensiero critico che la scuola deve formare.