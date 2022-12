Gli Amici dell'Ospedale di Savigliano donano un televisore al reparto psichiatria

Mercoledi 28 dicembre è stata ufficializzata la consegna di un televisore da parte degli Amici dell’Ospedale al reparto di psichiatria.

La richiesta inoltrata dalla direzione sanitaria e dai responsabili del reparto era giunta agli Amici su segnalazione della Associazione Luigi Carignani di Chianoc da parte del presidente Angela Ambrosino. Ancora prima di Natale l’apparecchio fornito, a prezzo di costo, dalla ditta Colombano di Savigliano è stato installato nel reparto .

E stato un piccolo gesto, un modesto investimento ma di grande valore simbolico. Un'occasione per riportare lo sguardo su un reparto non sempre oggetto di primaria attenzione. Condizionato, purtroppo, ancora da un retaggio storico di confinamento in strutture isolate, spesso guardate con diffidenza o timore.

Si tratta invece di pazienti affetti da patologie particolari che necessitano di cure mirate ed interventi terapeutici psico-sanitari.

"Mezzi come questo sono di supporto al personale medico - dicono gli operatori sanitari - perché portano ai pazienti momenti di distrazione e di socializzazione".