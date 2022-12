Calcio: frase discriminatoria di un tifoso verso l'arbitro, Pro Patria multata

"Una frase espressione di discriminazione" è stata indirizzata, durante la partita dello scorso 23 dicembre tra Arzignano Valchiampo e Pro Patria (girone A di Serie C), al direttore di gara Jules Roland Andeng Tona Mbei della sezione di Cuneo.

Circostanza che ha indotto il giudice sportivo a sanzionare la Pro Patria, dalla cui tifoseria è partita la frase incriminata, con una multa di mille euro.

La motivazione: "per avere un suo sostenitore, posizionato nel settore Curva Nord riservato alla tifoseria ospitata, proferito, al 41° minuto del primo tempo, una frase espressione di discriminazione nei confronti dell'Arbitro comportante, direttamente o indirettamente offesa, denigrazione e insulto per motivi di razza, di religione, di nazionalità e di origine etnica». La frase - si prosegue - «è stata percepita da un solo Rappresentante della Procura Federale sui due presenti e pronunciata da un solo tifoso e, quindi, priva dei requisiti della dimensione e della percezione reale previsti dall'art. 28 C.G.S ma tuttavia rilevante ai sensi dell'art. 25 CGS, in considerazione della sua gravità».