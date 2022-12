Calcio Serie D: movimento in uscita per il Fossano, De Souza torna al Benarzole

Nuovo movimento di mercato, stavolta in uscita, per il Fossano che continua a "cambiare pelle" in vista della seconda parte di stagione nella quale sarà chiamato ad una vera e propria impresa per conquistare la salvezza.

Diego De Souza lascia i blues e torna al Benarzole, squadra in cui militava nella passata annata calcistica.

Un segnale delle intenzioni della società fossanese di liberare posti in rosa così da potere operare nuovi innesti.

Al Fossano, nelle ultime settimane, sono già approdati Alfiero, Alvitrez, Premoli e Simonetta.