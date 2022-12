Volley A2/F: il Puma anticipa i botti di Capodanno! La Lpm Bam Mondovì vince per 2-3 a Montecchio e vola ai quarti di Coppa Italia

Una partita bella e pirotecnica quella alla quale hanno dato vita la Ipag Montecchio e la Lpm Bam Mondovì, valida per gli ottavi di finale della Coppa Italia Frecciarossa di A2. La vittoria è andata alle ragazze di Solforati, che si sono imposte al tie-break al termine di una gara all'insegna della grinta e della voglia di mettersi alle spalle gli ultimi risultati negativi. Grazie a questa vittoria, la Lpm accede ai quarti di finale del trofeo iridato, dove incontrerà sempre in trasferta la Millenium Brescia.

Le Pumine hanno evidenziato un netto miglioramento in tutti i fondamentali. La palleggiatrice Beatrice Giroldi è stata brava a non far rimpiangere l'assenza della collega di reparto Ana Tiemi Takagui. E' tornata ai suoi livelli anche l'opposto Clara Decortes (23), incisiva e cinica sottorete. Tra i pochi nei delle rossoblù i tanti errori al servizio. Nelle padrone di casa, invece, è doveroso sottolineare l'ottima prestazione di Giulia Angelina (24) e soprattutto quella di Giorgia Mazzon (29), questa sera a tratti incontenibile.

PRIMO SET: Bartolucci mette a segno il primo punto dell'incontro, prontamente riequilibrato dall'attacco vincente di Populini. Break per le padrone di casa, che vanno a condurre sul 6-3. Arriva la reazione delle Pumine, che anche grazie ai due ace consecutivi di Populini ritrova la parità. La Lpm mette la freccia a si porta sul 7-10. Coach Sinibaldi chiama il primo time-out della serata. Gioco equilibrato, ma un punto alla volta la Lpm si vede recuperare il vantaggio fino al 14-14. Nuovo break per la Lpm, avanti 17-19. Il vantaggio monregalese sale di quattro lunghezze sul 19-23. Decortes mette a terra il punto che vale 4 set-point per le rossoblù sul 20-24. Al secondo tentativo arriva il diagonale esplosivo di Alessia Populini, che chiude il primo set sul punteggio di 21-25.

SECONDO SET: si riparte con l'attacco vincente di Giorgia Mazzon. Il muro delle padrone di casa è solido e la Ipag va a condurre 4-3. Punteggio in equilibrio sul 7-7. Break in favore delle Pumine, che dopo la sassata di Decortes si portano sull'8-10. L'opposto monregalese poco dopo realizza un ace con la complicità del nastro. Sul 10-13 coach Sinibaldi chiama il time-out. Tanti errori al servizio per entrambe le squadre. Il vantaggio del Puma sale a +4 sul 14-18. Le venete non stanno a guardare e con un break di quattro punti di fila ritrovano la parità. L'equilibrio permane sul 20-20. Il muro di Barbazeni consente alla Ipag di portarsi in vantaggio sul 22-21. Time-out chiesto da Solforati sul 23-22. Arriva un set-point per le padrone di casa, brave a concretizzare subito la chance con l'attacco vincente di Giorgia Mazzon per il definitivo 25-23.

TERZO SET: equilibrio in avvio con le due squadre sul 3-3. Break per Montecchio, avanti 5-3. Le Pumine sembrano meno incisive in attacco e la Ipag sale a +4. Ancora un ace per Giorgia Mazzon. Sul 13-8 coach Solforati ferma il gioco e chiama il time-out. Le Pumine provano a ridurre le distanze. Nel frattempo esce dal campo Clara Decortes per un problema alla spalla. Tornano a correre le padrone di casa, che si portano sul 17-11. Break per la Lpm, che recupera 3 lunghezze. Ace di Bartolucci. Rocambolesca "incornata" di Alice Tanase e Montecchio sul 21-15. Lpm in difficoltà. Giorgia Mazzon sembra inarrestabile e sul 24-16 sono addirittura otto i set-point. Al secondo tentativo è sempre l'opposto della Ipag ad andare a segno per il 25-17.

QUARTO SET: rientra in campo Clara Decortes. Pumine subito sullo 0-2. Ace di Cometti e equilibrio ristabilito. Populini accusa un problema al ginocchio e preferisce uscire dal campo. Mondovì alza il muro e il vantaggio ospite sale di tre lunghezze sul 6-9. Time-out chiesto da coach Sinibaldi. Ace di Laura Grigolo. Arriva la reazione della Ipag, che si porta a una sola lunghezza dalle avversarie. Nuovo break per le Pumine, con Clara Decortes tornata cinica sotto rete. Squadre in parità sul 15-15. Time-out per coach Solforati sul 16-15. Sul filo dell'equilibrio si arriva sul 20-20. La Lpm prova a mettere la freccia e va a condurre sul 20-22. Ace di Cometti e nuova parità. Le Pumine costruiscono un set-point, subito trasformato da Laura Grigolo per il 23-25. Si va al tie-break.

TIE BREAK: le Pumine partono bene, andando a condurre sullo 0-2. Lpm sul 3-6. Dopo uno dei rari errori di Giorgia Mazzon si va al cambio campo sul punteggio di 5-8. Time-out chiesto da coach Sinibaldi. La Ipag non molla e ritrova la parità. Time-out per la panchina monregalese. Il Puma prova a mettere il muso avanti, portandosi sul 10-12. Grigolo conquista il punto che vale due match-point. E proprio la schiacciatrice ex Talmassons trova il mani out che vale la vittoria della Lpm per 12-15. Mondovì accede ai quarti di finale di Coppa Italia!