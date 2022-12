Volley A2/F: questa sera (19,30) la Lpm Bam Mondovì affronta in trasferta la Ipag Montecchio negli ottavi di Coppa Italia Frecciarossa

Dopo due sconfitte in campionato la Lpm Bam Mondovì prova a rialzarsi nella Coppa Italia Frecciarossa di serie A2. Questa sera, alle ore 19:30, le Pumine di Solforati affronteranno in trasferta la Ipag Montecchio nella gara valida per gli ottavi di finale del Trofeo iridato.

Un gara a turno secco, la cui vincente raggiungerà nei quarti la Banca Valsabbina Milleniun Brescia, da affrontare sempre in turno unico e sempre in trasferta. Il Montecchio rappresenta da anni la fatidica e temibile “bestia nera” del Puma. Solo in una occasione, infatti, la Lpm è riuscita a superare la formazione veneta: nella prima giornata della scorsa stagione, quando in rimonta le Pumine riuscirono a strappare la vittoria in trasferta per 2-3.

Nelle restanti occasioni, invece, solo sconfitte. La squadra di Solforati, tuttavia, in questo momento non può permettersi di pensare ai tabù e alla scaramanzia. Le Pumine di certo non stanno attraversando un buon momento e solo un risultato positivo potrebbe far riaccendere un barlume di ottimismo. Le ragazze rossoblù devono svoltare e dispongono delle qualità per farlo.

Probabile l'assenza in campo della palleggiatrice Ana Tiemi Takagui, uscita nel match contro la Futura Busto Arsizio dopo soli tre minuti di gara. La giocatrice brasiliana è ancora attanagliata dall'infiammazione al ginocchio e coach Solforati sembra intenzionato a lasciarla a riposo precauzionale. A guidare in "regia" il Puma in questo impegno di Coppa, dunque, dovrebbe essere Beatrice Giroldi, giocatrice con un buon bagaglio d’esperienza e che nelle precedenti uscite ha sempre fatto bene.

In casa Ipag c’è entusiasmo e tanta voglia di proseguire l’avventura in Coppa. La squadra veneta dispone di un ottimo roster, in cui spiccano l’opposto Giorgia Mazzon e la schiacciatrice Giulia Angelina. Nel Montecchio, inoltre, gioca l’ex pumina Alice Tanase, che finalmente sta ritrovando forma e brillantezza dopo essersi messa alle spalle l’infortunio dello scorso anno.

Arbitri designati per l'incontro sono i signori Martin Polenta (Filottrano) e Roberto Guarnieri (Messina). La gara sarà visibile in diretta streaming sulla pagina Youtube di Volleyball World. Al PalaFerroli di San Bonifacio il fischio d’inizio è fissato per questa sera alle ore 19,30.