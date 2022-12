Volley maschile A2. Cuneo, Giaccardi dopo la sconfitta contro Vibo: "Ripartiamo da quanto fatto di buono nel terzo set"

Niente da fare per la Banca Alpi Marittime Acqua S.Bernardo Cuneo nella sfida sul campo di Vibo Valentia che metteva in palio un posto nelle semifinali di Coppa Italia A2.

Cuneesi travolti con il punteggio di 3-0 e capaci di impensierire realmente i forti avversari soltanto nel terzo ed ultimo parziale.

La parole di Coach Giaccardi al termine del match: "Nel primo set ci sono mancati un po’ di tasselli e abbiamo patito il loro servizio. Poi siamo stato bravi a rientrare in partita. Un po’ di rammarico per il terzo set dove siamo stati punto a punto fino alla fine, dove poi loro l’hanno risolta con Buchegger in battuta. Ripartiamo da questo terzo set per tornare a lavorare".