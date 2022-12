Per lavori, dalle ore 7.30 di lunedì 2 fino alle ore 18 di mercoledì 4 gennaio, verrà istituito il senso unico alternato veicolare gestito da semaforo in corso Fratelli Bandiera, all’altezza del civico 1 e in corso Matteotti, tra il civico 5 e il 16.

Traffico regolato da movieri nelle ore di punta e in caso di lunghe code al semaforo temporaneo.

Inoltre, è previsto il divieto di transito in via Vivaro per i veicoli provenienti da corso Piera Cillario e diretti verso corso Fratelli Bandiera.