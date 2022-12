Il roerino Pocapaglia fra i migliori comuni eco-free del Piemonte

Abbiamo sentito il sindaco di Pocapaglia Antonio Luigi Riorda per un bilancio sulle attività del piccolo, ma strategico comune, vicino sia a Bra che ad Alba e molto esteso in direzione del Roero, di cui fa parte.

Un dato anagrafico, sindaco: quanti abitanti ha Pocapaglia?

Questo 2022 si chiude con una popolazione di 3.322 abitanti.

Quali sono stati gli interventi principali sul territorio nel 2022?

Anche quest’anno il comune ha garantito la manutenzione ordinaria delle strade e degli edifici, ha provveduto ad intervenire per la bitumatura di molti tratti di strade; è stata rifatta la segnaletica orizzontale in molte zone del paese, si è provveduto ad un intervento importante su Strada Moreis: si è rifatto il ponte e la strada è stata allargata e riparata.

Com’è noto è in attivo il progetto per il rifacimento del nuovo plesso scolastico sul quale forniremo informazioni nel corso del nuovo anno.

Siete in contatto con molte associazioni locali?

Abbiamo tante associazioni di volontariato nel paese che collaborano in sinergia e che organizzano e gestiscono le feste del paese: le Acli, il gruppo del Cocoon per le persone più avanti negli anni, che propone sempre un ricco programma di eventi e incontri. Abbiamo una biblioteca ben fornita e gestita a disposizione delle scuole e della popolazione tutta.

I volontari, il gruppo Alpini ed il gruppo di Protezione Civile sono attivi e attenti al territorio, garantendo sempre aiuto e servizio alle attività del Comune.

L’ Associazione Asfodelo e la confraternita di Sant’Agostino organizzano eventi culturali e gestiscono l’ecomuseo.

A quali bandi PNRR avete partecipato?

Il Comune ha partecipato ai bandi sul tema della transizione digitale per la pubblica amministrazione, che diventerà obbligatoria nel 2023.

Siamo stati finanziati per la nuova scuola materna unica, in un sito acquisito in strada Valle per 2.550.000 euro e per la costruzione della palestra al capoluogo.

Inoltre siete risultati fra i comuni più “ricicloni” del Piemonte e della Valle d’Aosta: una bella soddisfazione!

In questa speciale classifica il nostro Comune si posiziona benissimo, in quanto la raccolta differenziata dell’anno 2021 è stata dell’86,60% e la quantità di secco residuo pro capite di 59,30 kg. Considerando che il parametro medio della provincia di Cuneo si attesta intorno al 70% di differenziata, dobbiamo essere fieri e orgogliosi del riconoscimento ottenuto: il merito va ai cittadini a cui va il mio plauso e anche al Consorzio albese e braidese che opera con campagne di sensibilizzazione efficaci.

Nell’ottica del green e dell’importanza della salvaguardia ambientale l’amministrazione comunale e la polizia locale hanno intrapreso un’importante azione di lotta all’abbandono dei rifiuti. Il Comune ha raggiunto buoni risultati già diffusi nei mesi scorsi, con sanzioni anche importanti per l’abbandono dei rifiuti, che è diminuito, anche se si verificano ancora casi gravi. L’attività e il monitoraggio continuano.

Altre novità?

Lo scorso 19 settembre, durante la riunione dei futuri soci, è stato approvato lo statuto del neocostituito Consorzio Forestale nei locali della sede nell’ex scuola di Saliceto, in strada America dei Boschi. Durante l’assemblea sono state individuate le cariche sociali che guideranno il Consorzio Forestale. L’assemblea formata dai primi 10 soci costitutori privati e il Comune di Pocapaglia ha eletto presidente Giuseppe Dacomo, vicepresidente Dino Milanesio e consiglieri Andrea Barbero e Mario Capriolo, che avranno il compito di guidare il Consorzio Forestale nei prossimi anni.

Quali scopi si prefigge il nuovo consorzio?

Lo ha spiegato bene Dacomo dicendo: "La nostra missione sarà di aumentare il valore ambientale del patrimonio dei nostri boschi, tramite la gestione di risorse forestali pubbliche e private, anche ampliando il numero dei soci, con uno spirito di coltivazione del bosco diverso rispetto al passato".

Ci credo molto. Il progetto segue l’esempio di alcuni Consorzi Forestali che utilizzano il bosco a scopo didattico e di ricerca, assicurando la tutela della biodiversità e sviluppando attività ricreative e turistiche. I primi terreni boschivi (circa 65 ettari), oggetto di intervento del 1° bando della Fondazione della CRC ad essere certificati, saranno quelli di proprietà pubblica.

Faccio gli auguri a tutti i cittadini di Pocapaglia e ringrazio coloro che si impegnano nell’amministrazione comunale e nelle attività di volontariato in favore del nostro paese.