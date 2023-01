Per il Caffè Letterario di Bra il 2022 è stato un anno superlativo 

Qualche giro di lancette rapidissimo e saremo nel 2023. Per il Caffè Letterario di Bra è giunto il momento di salutare l’anno vecchio e guardare avanti.

Una nuova serie di tappe da aggiungere al diario di bordo è già pronta per un evento consolidato ed affermatissimo, che si pone come obiettivo quello di valorizzare lo straordinario patrimonio culturale, umano e civile che ha fatto di Bra un centro irradiatore di arte e di etica.

E che cosa scopriamo dal bilancio 2022? Tra i format più seguiti c’è il podcast in onda ogni terzo giovedì del mese, alle ore 21, su Facebook. Un evento reso possibile, grazie alla collaborazione di Enrico Sunda, amministratore del gruppo ‘Bra. Di tutto, di più’, che manda in onda gli interventi di prestigiosi ospiti su argomenti di attualità, ma anche di sport, musica, arte ed impegno civile.

Una gioia per la curatrice del Caffè Letterario, Silvia Gullino, che offre una sintesi di come si possa ripartire dopo il difficile momento che abbiamo attraversato: “Durante la pandemia abbiamo scoperto come i valori culturali siano irrinunciabili e stiano al passo con i tempi attraverso i mezzi digitali. Pur in tutte le sue difficoltà, è stato ugualmente un anno vissuto intensamente con tanti ospiti e contenuti di valore. Manca ancora il contatto fisico e il calore delle serate in presenza al Crocicchio, ma la prudenza ha suggerito di restare in modalità online. Gli spettatori questo lo hanno capito e ci hanno premiato”.