“Museo dei Piccoli” e “Depositi aperti” al Museo Civico “Eusebio” di Alba

Domenica 8 gennaio visite ai “Depositi aperti” per scoprire le collezioni non esposte all’interno del museo

Due appuntamenti consolidati e apprezzati dal pubblico quelli coi quali il Museo Civico Archeologico e di Scienze Naturali “Federico Eusebio” di Alba darà il benvenuto al nuovo anno.

Venerdì 6 gennaio dalle ore 15.00 alle ore 18.00, nel giorno della Befana, torna il "Museo dei piccoli. Speciale Epifania". Dedicato ai bambini dai 6 agli 11 anni, un pomeriggio all’insegna del divertimento tra giochi e laboratori. Un’iniziativa ludica per conoscere le ricchezze naturalistiche del territorio attraverso gli animali, le piante e i fossili, per comprendere e rispettare l’ambiente che ci circonda.

Il pomeriggio termina con una gustosa merenda. Prenotazione obbligatoria – e-mail: museo@comune.alba.cn.it; tel.0173.292473. Ingresso: 1 euro.

A seguire, domenica 8 gennaio alle ore 16.00 ci sono le visite ai “Depositi aperti” per scoprire le collezioni non esposte all’interno del Museo. Durante la visita gli esperti guideranno i visitatori tra i reperti nascosti di scienze naturali, fossili, conchiglie e molto altro, spiegando il loro lavoro di ricercatori tra studio e valorizzazione. Prenotazione gradita. La visita guidata è compresa nel costo del biglietto di ingresso (3 euro intero; 1 euro ridotto).

Il Museo civico archeologico e di scienze naturali “Federico Eusebio”, in via Vittorio Emanuele II 19 ad Alba (entrata da Via Maestra - Cortile della Maddalena) è aperto al pubblico: dal martedì al venerdì in orario 15.00-18.00; il sabato, la domenica e i festivi: in orario 10.00-13.00 e 15.00-19.00.