Cosa fare l'ultimo dell'anno in Granda? Tanti appuntamenti da non perdere in tutta la provincia

Sono tante le iniziative in programma per questo fine settimana: consulta i riferimenti indicati per aggiornamenti o eventuali modifiche della programmazione. Tutti gli eventi della provincia li trovi su: www.visitcuneese.it, www.visitlmr.it e https://langhe.net

Le recenti nevicate hanno dato il via alla stagione invernale. Per conoscere le stazioni sciistiche e i centri fondo cuneesi aperti nel fine settimana, vai su: www.visitcuneese.it/dettaglio-esperienza/-/d/vacanze-neve-alpi-di-cuneo. Con la festa dell’Immacolata, per tradizione, sono stati aperti al pubblico mostre di presepi, presepi storici, presepi viventi, meccanici e in movimento.

Scoprili tutti su: www.presepiingranda.it

Capodanno in piazza

Ad Alba questo sabato, 31 dicembre, torna il Capodanno in Piazza, con l’Amministrazione comunale che aspetterà insieme ai cittadini lo scoccare della mezzanotte e l’inizio del 2023.

Per salutare il vecchio anno e dare il benvenuto al nuovo, dalle ore 16.00 alle 18.00 nel Cortile della Maddalena, è in programma il tradizionale Nutella Party, mentre dalle ore 22.00 partiranno i voli vincolati in mongolfiera. In piazza Risorgimento la festa di Capodanno avrà inizio alle 22 con le prime animazioni musicali ed effetti luminosi. Alle 22.30 salirà sul palco la Max&Silver e Super Telegattone Band con il concerto live. Alle 23.50 il saluto del sindaco, prima del brindisi collettivo alle 24.00 accompagnato da effetti pirotecnici e una nevicata di oltre mille palline colorate biodegradabili. Info: www.comune.alba.cn.it e pagina Facebook del Comune.

A Cuneo il Capodanno sarà in piazza Foro Boario con musica live e dj set. L'inizio è previsto per le 22.30 circa con il concerto dei Borderline RockHits. Oltre due ore di spettacolo con una scaletta che va dai Van Halen agli AC/DC, dai Kiss agli U2 passando attraverso rivisitazioni del tutto originali dei successi del decennio '70/'80. Il clou della serata sarà lo scoccare della mezzanotte, momento in cui dopo il countdown, sarà offerto ai partecipanti una degustazione di panettone e spumante per festeggiare l’ultimo dell’anno. Terminato il concerto, direttamente da Radio 105, sarà presente dall’una Marco Comollo, un dj con la musica nel sangue che farà divertire tutto il pubblico con le migliori hit del momento. Info: www.facebook.com/associazioneall4u

Sempre a Cuneo, al Teatro Toselli alle 22 è in programma il Gran Concerto di Capodanno. Si esibiranno i tre tenori Alberto Profeta, Haruo Kawakami e Francesco Congiu, accompagnati dall'Orchestra Filarmonica del Piemonte e dal Coro Lirico Enzo Sordello.

In programma musiche di Verdi, Leoncavallo, Bizet, Donizetti, Puccini, J. Strauss e canzoni napoletane. Biglietti online su: www.promocuneo.it

Questa sera, 31 dicembre, dalle ore 21.00 appuntamento nella città degli Acaja con il "Grande Capodanno di Fossano", con Marco Marzi & Marco Skarica. Special Guest direttamente dallo Zoo di 105: Jonny Mele. L'evento si svolgerà all'aperto, in piazza Castello, previsto il servizio Street Food. Si partirà dalle 21,30 con il dj set per arrivare alla seconda parte della serata con l'ospite che si esibirà a partire dalle 23.30 fino a notte inoltrata. Ingresso libero a numero chiuso con controlli all’ingresso come da normativa vigente. Info: www.comune.fossano.cn.it e pagina Facebook del Comune.

A Crissolo, questo sabato è in programma la Festa di Capodanno. A partire dalle 15.30, nella Sala delle Guide di Crissolo, si svolgerà "MonviSorriso", evento durante il quale i più piccini avranno a loro completa disposizione un pomeriggio di giochi ed intrattenimenti vari per salutare l’ultimo giorno dell’anno. Partecipazione gratuita, necessaria la prenotazione. Si aspetterà il nuovo anno in piazza del Municipio, a partire dalle 22, con il Gruppo musicale di Claudio Boglio che sarà la colonna sonora di una serata di musica e balli di gruppo per famiglie. Info: www.comune.crissolo.cn.it

A Prato Nevoso appuntamento questa sera da non perdere con il Capodanno in Conca 2023, il party più straordinario di sempre. Sarà una serata epica tra musica, dj set, animazione e divertimento allo stato puro nella conca di Prato Nevoso. Quest'anno per motivi di sicurezza, la festa della conca sarà a numero limitato. Il programma prevede alle 18 la tradizionale fiaccolata, alle 20 apertura sci notturno, alle 21.30 sarà possibile accedere all’area dell’evento, a mezzanotte countdown e fuochi d’artificio. Info: https://pratonevoso.com

A Pontechianale questo sabato è in calendario la fiaccolata in notturna di fine anno a Pineta Nord. Si potrà festeggiare il Capodanno nei locali del paese con apericenone dalle 20.

Info: www.facebook.com/Pontechianale

Questa sera, a partire dalle ore 22, Limone Piemonte attenderà il nuovo anno con il tradizionale Capodanno nel centro storico, in piazza del Comune. Intrattenimento musicale con Marco Marzi e Marco Scarika, oltre a Comollo DJ, special guest direttamente da Radio 105. Ingresso libero.

Info: www.facebook.com/limonepiemonte

Ad Ormea si aspetterà l’anno nuovo con il veglione di Capodanno e l'Orchestra Ines Manera, dalle 21.30 presso la Sala Società Operaia. Per i tavoli è obbligatoria la prenotazione.

Info: www.facebook.com/people/Pro-loco-Ormea/100069878557586

Oggi, 31 dicembre, a Trinità di Entracque, ritrovo alle 18.30 alla Locanda del Sorriso con “Notturna musicale”, ciaspolata al chiaro di luna con possibilità di cena al rientro.

Info: www.locandadelsorriso.com.

Dalle 23.30, sempre a Entracque, in piazza Giustizia e Libertà si aspetterà la mezzanotte a ritmo di musica con DJ in Piazza. In consolle Toni B. Info: www.turismoentracque.it/eventi

A Serra Pamparato dalle ore 23, ci saranno musica e divertimento in piazza “Aspettando la mezzanotte...”. Alle 24 ci sarà lo spettacolo pirotecnico con brindisi augurale e tanta musica.

Info: www.facebook.com/prolocoserra.pamparato

A San Giacomo di Roburent, appuntamento con il dj set in via Sant’Anna 101, organizzato dal bar “Stefano” e dai commercianti delle vallate. La Proloco dei Cardini, sempre per la notte di San Silvestro, ha invece in programma la tradizionale fiaccolata dal Monte Alpet alle 18 seguita dall’aperitivo in terrazza, musica e divertimento con dj Niky Russo dalle 22. A mezzanotte auguri per il nuovo anno. Info: www.facebook.com/CardiniDiRoburent

Babbo Natale e i suoi elfi sono ad Alba sotto il colorato tendone del Circo Medini, ribattezzato per l’occasione il “Circo di Babbo Natale”. Gli artisti circensi proporranno spettacoli per tutto il periodo natalizio fino all’8 gennaio. Appuntamento in piazza Adolfo Sarti di fronte all’Hotel I Castelli. Sabato 31 dicembre spettacolo in programma alle 16.30, domenica 1° gennaio alle 18.30. Info: www.facebook.com/CircoPeppinoMedini

A Pian Munè, Paesana, è in calendario il Capodanno in Quota. Il programma prevede la ciaspolata di Capodanno, il cenone in baita a lume di candela, il brindisi e la festa con panorama.

Info: www.facebook.com/PianMune e www.pianmune.it

Primo gennaio

Nella suggestiva Chiesa di San Domenico ad Alba domenica 1° gennaio alle 17 ritorna il Concerto di Capodanno di Alba Music Festival. Il programma verrà interpretato dall’Orchestra Classica di Alessandria diretta da Andrea Oddone. Sarà in scena anche il pianista Andrea Bacchetti.

La scaletta dell’evento “Due secoli a Vienna”, prevede il Concerto per pianoforte e orchestra K 414, scritto da Wolfgang Amadeus Mozart, da cui si passerà ad alcuni celebri Valzer di Johann Strauss, nelle trascrizioni storiche di Arnold Schoenberg, Anton Webern e Alban Berg, per concludere con una fantasia su Die lustige Witwe, con i temi principali della Vedova allegra, celebre operetta di Franz Lehár. Info e prenotazioni: www.albamusicfestival.com

Al Monastero della Stella, Saluzzo, alle 16.30 è in programma il Capodanno alla Stella, concerto in collaborazione con la Scuola Apm di Saluzzo. Protagonista sarà il pianista Sergio Scibilia che eseguirà brani di Chopin. Prenotazione sul sito, ingresso libero. Info: www.monasterodellastella.it

Domenica 1° gennaio alle 15 a Borgata Serre di Elva è in programma il Concerto di Capodanno “Rei e Pastres” con Quba Libre Trio. Per tutta la giornata ci saranno mercatini di prodotti artigianali e distribuzione di un pasto caldo in collaborazione con il laboratorio Lou Labrier. Per l’occasione il negozio di alimentari La Butego sarà aperto tra le 10/13 e le 15/19. Il Museo di Pels sarà visitabile dalle 15 alle 18, la parrocchiale con gli affreschi di Hans Clemer sarà aperta tutto il giorno. Info: www.comune.elva.cn.it

Il grande balletto dell’Opera Nazionale Rumena di Iasi al Teatro Toselli di Cuneo con lo spettacolo Il Lago dei Cigni, sarà in scena 1° gennaio alle 17.30. In scena l’incanto delle coreografie e dei costumi di uno dei corpi di ballo più famosi al mondo. Il Lago dei Cigni rappresenta la perfetta unione di coreografia e musica ed è diventato sinonimo del balletto stesso e fonte d’ispirazione per generazioni e generazioni di ballerini, nonché emblema della cultura popolare.

Info: www.visitcuneese.it/dettaglio-evento/-/d/il-lago-dei-cigni

Domenica 1° gennaio, alle 21 nella Chiesa di sant’Antonino Martire a Entracque, è in programma il concerto “Un Augurio in una Voce”. Baritono William Allione, Fisarmonicista Federico Ferrato e Soprano Nina Silvia. Ingresso gratuito. Info: www.facebook.com/Entracque

A Savigliano domenica 1° gennaio alle 17.00 presso Teatro Milanollo è in programma il Concerto di Capodanno 2023 a cura dell’Associazione “Amici dell’Ospedale”. Quest'anno presenterà il concerto Alfonso De Filippis e si esibiranno i tre tenori Alberto Profeta, Aruo Kawakami e Ragaa Eldin con il supporto dell'Orchestra Bartolomeo Bruni di Cuneo. Il programma prevede musiche di Verdi, Leoncavallo, Bizet, Puccini, Strauss e canzoni napoletane. Il concerto ha finalità benefiche, rivolte alla raccolta fondi a favore del nosocomio saviglianese.

Info: http://amiciospedalesavigliano.it





Appuntamento a Boves con la fiaccolata del 1° gennaio per celebrare la Giornata Mondiale della Pace. Per partecipare all’evento, che sarà un’occasione preziosa per una riflessione sul valore della pace in tempi così instabili, basterà presentarsi in piazza dell’Olmo alle ore 18 di domenica. La fiaccolata “Luoghi di dialogo e di Pace” si terrà poi tra le vie di Boves facendo poi tappa in alcuni luoghi molto significativi per la città. Al termine dell’evento si terrà un momento conviviale presso gli accoglienti locali dell’oratorio di “Casa Don Bernardi”.

Info: www.comune.boves.cn.it

Il Comune di Villar San Costanzo e la Podistica Valle Grana ripresentano “Prim de Genè bugia i pè”, camminata e corsa non competitiva per beneficienza aperta a tutti. La manifestazione si terrà domenica 1° gennaio tra le vie del paese e attraverso lo spettacolare parco dei Ciciu.

Scopo dell’iniziativa smaltire gli eccessi del cenone di Capodanno e raccogliere fondi da devolvere al Gruppo di volontariato Vincenziano di Dronero. Il ritrovo sarà presso la Sala Polivalente di Villar in via Fratelli Perano. La partenza è prevista alle 14.30 il percorso è di 6 chilometri e la quota di iscrizione è di 3 euro. Sarà possibile acquistare i pettorali alla partenza dalle ore 13.30, la manifestazione si svolgerà con qualsiasi condizione meteorologica.

Info: www.comune.villarsancostanzo.cn.it

Domenica 1° gennaio a Villafalletto ci sarà un’occasione per smaltire le calorie di troppo accumulate nel periodo festivo con il “Trek del primo dell’anno” lungo il sentiero naturalistico che collega l’abitato a Busca costeggiando il torrente Maira. Per tutti gli iscritti il ritrovo è previsto per le 9 nel parcheggio del parco del Maira ai piedi dei ruderi del castello: il tragitto sarà di 11 km e la durata della passeggiata è stimata in circa tre ore e mezza. A seguire, ci sarà un pranzo nella pizzeria Sant’Anna con un menu da 15 euro.

Info: https://compagniadelbuoncammino.it/escursioni

Mostre e cultura nella Granda

A Villanova Mondovì, per tutti i giorni fino all’8 gennaio, si potranno visitare i Presepi in Grotta nella Grotta dei Dossi. La cavità naturale si presenta come una spettacolare successione di corridoi e sale decorate con concrezioni policrome dalle sfumature più incredibili che ne fanno la grotta più colorata d’Italia. Visite alle 15, 16 e 17, prenotazione obbligatoria.

Info: www.grottadeidossi.it/grottadeidossi/home.html

A Piasco con Stradafacendo Natale si potranno visitare 106 presepi e alberi di Natale sparsi in tutti gli angoli del paese, grazie a uno slancio corale che durerà fino al 15 gennaio. Per facilitare la visita, i presepi sono stati numerati ed è stata stampata una cartina del paese con tutte le vie e le indicazioni utili per trovarli. Data la vastità del territorio interessato, i presepi sono stati suddivisi su tre percorsi: Piasco capoluogo, frazione Sant'Antonio e itinerario collinare.

Info e cartina: www.piasco.net/public/allegati/361/cartina_presepi_2022.pdf

A Camoglieres, in Valle Maira, nel Comune di Macra, si potranno visitare i tradizionali presepi realizzati all’interno dei forni della borgata. È possibile vederli fino a domenica 29 gennaio.

Nel Roero, l’Ecomuseo delle Rocche propone due percorsi a tema natalizio. A Pocapaglia si può fare una suggestiva passeggiata nei boschi, alla scoperta dei piccoli ‪‎presepi spontanei nascosti tra la vegetazione. La partenza del percorso è fissata presso la rotatoria/parcheggio di fraz. Saliceto di Pocapaglia, dove ci sono le indicazioni di percorrenza. Un’altra passeggiata a tema natalizio nel Roero è il "Sentiero degli Alberi di Natale", allestito a Monticello d’Alba. È un percorso ad anello di un'ora e mezza di percorrenza, dove sono allestiti spontaneamente creativi alberi di Natale. Consigliato l'uso di scarpe da trekking per entrambi i percorsi.

Info: www.ecomuseodellerocche.it

Fino all’8 gennaio al il Filatoio di Caraglio, è in corso il “Temporary Shop” dedicato alla creatività degli artigiani cuneesi. Si potranno trovare dipinti e decoupage in legno, articoli in vimini, coltelli artigianali, bambole realizzate a mano, bijoux artigianali, creazioni in stoffa, Lo Spazio Creativo sarà aperto oggi dalle 10 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 19. Ingresso libero.

Il setificio seicentesco accoglie la mostra «Steve McCurry. Texture» con cento immagini del grande fotografo statunitense che accompagna i visitatori in un viaggio che documenta etnie, popoli e culture differenti. Una narrazione che parte da una sezione dedicata al tema della manifattura e della produzione e prosegue con una galleria dei più famosi ritratti di Steve McCurry, in cui i soggetti ripresi esprimono con fierezza il loro “essere” tanto nei ricchi abiti tibetani quanto nelle più semplici vesti dei rifugiati afgani, come nel caso dell’icona Sharbat Gula. L’esposizione sarà aperta fino al 29 gennaio 2023. Biglietti: intero 12 euro, ridotto 9, ingresso gratuito fino a 6 anni e tesserati Abbonamento Musei Piemonte e Valle d’Aosta. Aperta oggi, 31 dicembre, dalle 10 alle 19. Da abbinare alla visita guidata del setificio piemontese. Il Filatoio rimane chiuso il 1° gennaio. Info. www.fondazioneartea.org e www.filatoiocaraglio.it

A Boves i locali dell’ex Confraternita Santa Croce fanno da cornice ideale per la mostra dei Presepi realizzati artigianalmente con fantasia e creatività da grandi e piccini. In questo fine settimana sarà aperta oggi, dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18, e domenica 1° gennaio dalle 15 alle 18.

Info: www.comune.boves.cn.it

A Cuneo la mostra “I Colori della Fede a Venezia: Tiziano, Tintoretto, Veronese”, sarà aperta oggi dalle 10 alle 19.30 e il primo gennaio dalle 15.30 alle 19.30. Info: https://fondazionecrc.it

Alba fino al 6 gennaio si può respirare lo spirito del Natale con le Notti della Natività. Da ammirare l’astro dei desideri, l’albero degli auguri Ferrero, il trenino dei desideri, il presepe tradizionale in piazza Risorgimento e le spettacolari luci con proiezioni di stelle cadenti sui monumenti della città.

Info: www.facebook.com/natalealba

La “Mostra Mercato di Presepi dal Mondo” torna al Monastero di San Biagio di Mondovì, nuova sede di “Casa do Menor”. Si potranno trovare natività provenienti da Kyrgyzstan, Guatemala, Thailandia, Indonesia, Turchia, Kenya, Perù, Ecuador, Ucraina, Polonia che fino al 6 gennaio sarà possibile ammirare o acquistare. L’esposizione a si potrà visitare tutti i sabati e le domeniche fino all’Epifania dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 19. Info: www.aquilonefarigliano.org

A Mondovì ha riaperto Infinitum, l’innovativo percorso multimediale ed immersivo tra architetture, storie e personaggi nel cuore di un gioiello del barocco italiano, la Chiesa di San Francesco Saverio detta della Missione, nel centro storico di Mondovì Piazza. Aperto oggi, 31 dicembre, dalle 10 alle 13 e dalle 14.30 alle 19. Chiuso il primo gennaio.

Info: www.facebook.com/Infinitum-Chiesa-della-Missione-Mondovì-110105130346562

A Cherasco fino al 22 gennaio si può visitare la mostra “Joan Miró: l’alfabeto del segno e della materia” a Palazzo Salmatoris. Oltre 90 le opere esposte, di cui più di 40 di Miró,

per un’esposizione che documenta la straordinaria vita artistica del Maestro catalano. Nato

nel 1893 a Barcellona, Miró è tra i massimi esponenti del Surrealismo, ha attraversato

e influenzato la maggior parte delle correnti artistiche che hanno caratterizzato il Novecento.

Il sogno e la ricerca della massima libertà espressiva accompagnano lo spettatore

per tutta la visita, in cui le opere del pittore dialogano con le opere presenti dei maggiori artisti

internazionali. Un percorso artistico in cui sono esposti lavori anche di Dalì, De Chirico,

Capogrossi ed Hartung. Aperta oggi, 31 dicembre, dalle 9.30 alle 12.30 e il primo gennaio dalle 14.30 alle 18.30. Info: www.comune.cherasco.cn.it

Bruna Aimar