Territori di vini: a Bra degustazioni di vini della Palestina e locali

Il 13 gennaio prossimo, il VIS (Volontariato Internazionale per lo Sviluppo) proporrà una serata in cui verranno degustati i vini palestinesi della Cantina Cremisan di Betlemme, il vino della pace prodotto nella cantina dove lavorano cristiani e musulmani.

A Betlemme in Palestina i Salesiani hanno rilevato l’azienda viti-vinicola Cremisan per avvicinare i popoli. All’esterno guardie armate, all’interno un’oasi verde. Viene ripetuta un’iniziativa che si era svolta nel 2019. Insieme ai vini palestinesi ci sarà anche la degustazione di vini italiani, in collaborazione con cantine del luogo come la cantina Tibaldi di Pocapaglia o Mauro Vini di Dronero, che producono un vino particolare, il “Drone”, e altre cantine. Mattatore della serata e colui che guida le degustazioni sarà Renzo Tablino, un esperto di vini molto conosciuto che sa coinvolgere il pubblico.

La serata inizierà alle 19 circa presso l’Osteria “Centrostorico” di via Vittorio Emanuele 194, che ha fornito il locale e questa iniziativa, oltre al patrocinio del Comune di Bra, vede la collaborazione con il Rotary Club Bra, con un contributo economico a sostegno dell’iniziativa, poi Slow Food Bra, l’Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo con la partecipazione del vicepresidente Silvio Barbero.

Sarà presente anche il sindaco Gianni Fogliato, a significare l’importanza dell’iniziativa nell’anno in cui verrà firmato lo storico gemellaggio con Betlemme: in primavera una delegazione braidese sarà in Palestina, a Cheese, Betlemme sarà l’ospite d’onore.

Il contributo di solidarietà che viene chiesto è di 10 euro: i fondi raccolti sosterranno le attività del VIS nel mondo a favore di bambini e giovani in condizioni di povertà. Per informazioni e prenotazioni Claudio Saffirio: 335/8057965.