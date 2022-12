Mondovì, dal consiglio comunale un "no" alla fusione tra fondazioni che coinvolga anche la CRC

In questi giorni sta infatti prendendo corpo l'ipotesi di una possibile fusione tra le fondazioni di origine bancaria piemontesi, tra le quali la Fondazione Cassa di Risparmio di Torino e la Compagnia San Paolo: un'operazione che, a cascata, potrebbe coinvolgere anche altre realtà no profit della regione, tra cui la Fondazione CRC.

"Un'eventualità che ci preoccupa non poco – commenta Rocco Pulitanò, capogruppo di Fratelli d'Italia in Consiglio comunale a Mondovì –: la Fondazione CRC è il principale interlocutore del nostro territorio, ed è nata proprio sulla base del territorio stesso, anche grazie ai risparmi dei cittadini. Rappresenta un raccordo insostituibile tra le istituzioni e la popolazione, ed un sostegno formidabile figlio di una stretta cooperazione con le istituzioni locali. Da statuto, persegue i propri

Per questo motivo, e per far sì che il territorio possa far sentire la propria voce sulla questione, è nato l’ordine del giorno "attraverso il quale – evidenzia Pulitanò – il Consiglio chiede al sindaco di Mondovì di attivarsi presso le altre istituzioni del territorio, ma anche con le associazioni territoriali più rappresentative in materia di attività produttive e con gli enti del Terzo settore interessati, perché si possa proseguire nella salvaguardia dell’interesse territoriale locale nell’ambito delle attività, della governance e della gestione della Fondazione CRC".