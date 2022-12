Racconigi, solidarietà di fine anno grazie agli studenti dell'istituto Arimondi Eula

Il Comitato Studentesco (l’insieme degli studenti Rappresentanti di classe, di Istituto e di Consulta) dell’Arimondi-Eula, Sezione di Racconigi, grazie alla collaborazione della Dirigenza, dei docenti e del personale tutto della scuola, ha dato vita a una “raccolta natalizia” di solidarietà.

I beni di prima necessità e ludici raccolti sono stati consegnati alla Croce Rossa Italiana di Racconigi e a una comunità di accoglienza a Chieri.

Il desiderio degli studenti era quello di “scaldare” e “rallegrare” il tempo natalizio per coloro che, provati dalla fatica del vivere, rischiano di soffrire di più proprio in questo periodo. I loro doni sono così stati distribuiti a famiglie in difficoltà del nostro territorio e a una comunità di profughi ucraini. Una parte poi partirà, sempre tramite la C.R.I., proprio per il confine ucraino.

Le parole “dono”, “solidarietà”, “accoglienza”, “pace” sono poi state il filo conduttore di un’assemblea svolta il 23 dicembre attraverso una modalità laboratoriale: gli studenti, divisi in gruppi, hanno incontrato diverse realtà associative di Racconigi e dintorni, che hanno testimoniato del loro impegno e hanno offerto ai ragazzi un’occasione di confronto e dialogo. Tra i laboratori di approfondimento anche semplici racconti di esperienza da parte di giovani studenti che hanno saputo condividere con i compagni le loro scelte.

È stata una mattinata ricca e motivante all’insegna dell’ascolto e della condivisione; per questo si ringraziano tutti i partecipanti e in particolare le tante Associazioni e realtà sociali presenti: AVIS, AIDO, ADMO, la Compagnia teatrale VOCI ERRANTI, il Comitato locale della C.R.I., TOCCA A NOI, “PRO – TETTO MIGRANTI” di Cavallermaggiore, L’OPERAZIONE MATO GROSSO e il Centro ALAMBICCO di Racconigi. La presenza qualificata e appassionata di tanti volontari è stata fonte di ispirazione per tutti e uno stimolo per gli studenti a diventare cittadini attivi. Intanto hanno ampiamente dimostrato di saper vivere attivamente l’ambiente – scuola.