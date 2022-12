Bra, 2022 da happy end per l’associazione AbBRAcciAMO che dona 1.590 euro in beneficenza 

Il 2022, a Bra, termina con una gioia. Nella mattina di oggi, 31 dicembre, infatti, l’associazione ‘AbBRAcciAMO’ ha donato oltre mille euro in beneficenza, precisamente 1590, a favore della onlus ‘SOS Bra chiama Bra’.

È il frutto della cena solidale organizzata lo scorso 26 novembre ai Salesiani, che aveva registrato il tutto esaurito ed il massimo dei consensi (che ci volete fare, Bra in fatto di buon cuore non si smentisce mai...).

La consegna dell’assegno è avvenuta nel cortile dell' Istituto San Domenico Savio , a cura del direttivo di ‘AbBRAcciAMO’, guidato dal presidente Davide Milanesio . Presente anche il dottor Nino Dutto , presidente di ‘SOS Bra chiama Bra’, la rete di solidarietà creata per sostenere i cittadini e le famiglie in difficoltà.

Il portavoce del sodalizio braidese ha dichiarato: “L’Associazione AbBRAcciAMO ha concluso l'anno in bellezza! Ringraziamo tutti i partecipanti alla serata benefica in particolare la Bcc di Cherasco per la sponsorizzazione. Nel dare appuntamento al prossimo anno, consiglia di rimanere sintonizzati sulla pagina Facebook, perché sarà un anno ricco di eventi. Il Presidente Davide Milanesio, a nome ti tutto il gruppo, augura i più sinceri e calorosi auguri per un 2023 spumeggiante, ricordando che… far del bene fa bene”.