A dodici metri di profondità "Il presepe sommerso" del club Profondo Blu di Cuneo

Come ogni anno, da un quarto di secolo a questa parte, nella giornata del 26 dicembre il club Profondo Blu di Cuneo ha organizzato “Il presepe sommerso” posando la natività nelle acque mediterranee sulla costa francese. Dopo una breve cerimonia con la benedizione dei partecipanti e delle attrezzature, i sub si sono immersi per la visita del presepe posto a 12 metri di profondità per dare modo a tutti, mini sub compresi, di poterlo osservare. Alla già splendida giornata si è unito un simpatico delfino sicuramente ben augurante per un 2023 ricco di bolle!