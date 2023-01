Cielo dorato e tanti ricordi. L'ultima alba del 2022 a Pocapaglia

L’ultima alba dell’anno 2022 a Pocapaglia è un quadro evocativo di passione e ricordi.

A realizzare il suggestivo scatto è stato Matteo Gotta, bravo a catturare gli splendidi colori di questa mattina del cielo e del territorio del Roero.

Al mattino, quando ancora molti dormono, lo spettacolo che si spalanca davanti agli occhi di chi, invece, è già in piedi, mostra davvero qualcosa di unico. Il sole che sta per sorgere tinge il cielo di ambra, mentre le nuvole iniziano a diradarsi per dare spazio al carro di Apollo.

I gentili raggi dorati abbracciano i profili scuri di monti e colline: tra pochi minuti tutto questo incanto finirà per dare spazio ad un’altra giornata.

Lo spettacolo dell’alba però non finisce di certo qui. Appuntamento al 2023 per un altro momento di magia.