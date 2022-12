Quest’anno Gesù bambino a Bra è nato… nella capanna di via Principi di Piemonte 

Nella foto il presepe statico e solidale in via Principi di Piemonte, a Bra

A Natale siamo tutti più buoni? Chi lo sa, di sicuro a Bra le occasioni per fare del bene non mancano. Da segnalare l’iniziativa di solidarietà proposta dall’associazione Presepe Vivente Braidese che per il 3° anno di fila ha dovuto rinunciare alla sacra rappresentazione per le vie del centro storico, ferma alla 18ª edizione.

Passeggiando in via Principi di Piemonte, davanti alla Bper Banca, gli occhi cadono su un presepe molto speciale. Ai piedi della Natività si trova, infatti, la cesta della condivisione all’interno della quale si potranno lasciare cibi a lunga conservazione (pasta, zucchero, olio, latte, farina, alimenti per bambini…), da destinare alle famiglie braidesi più svantaggiate.

In questo modo sarà possibile contribuire anche ai progetti di aiuto per l’emergenza alimentare della Caritas cittadina, attraverso offerte all’Iban IT61I0538746040000038505478, intestato ad ‘Associazione Presepe Vivente Braidese’. Un gesto semplice e facile che ci permette di spuntare ‘Essere un po’ più buoni’ nella nostra lista di cose da fare nel nuovo anno.

Così gli organizzatori del presepe realizzato fra tradizione e speranza: “Il nostro augurio è che ciascuno possa trascorrere un sereno Natale in famiglia ed in salute. La nascita di Cristo Salvatore rinnovi i cuori, susciti il desiderio di costruire un futuro solidale e fraterno, porti a ciascuno gioia e speranza”.