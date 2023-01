Volley femminile A2. La LPM BAM Mondovì batte Montecchio e vola ai quarti di Coppa, Solforati: "Squadra viva, sono contento. Finiamo l'anno con un sorriso"

Bella ed importante vittoria per la LPM BAM Mondovì, al Palaferroli di San Bonifacio. Superando al tie-break l’Ipag S.lle Ramonda Montecchio le pumine hanno guadagnato l'accesso ai quarti di finale di Coppa Italia Serie A2 Frecciarossa dove sfideranno la Valsabbina Millenium Brescia.

L'analisi post partita di coach Matteo Solforati (legavolleyfemminile.it): “Una partita combattuta, un bel 3-2. Le due squadre hanno giocato al massimo delle loro possibilità. È stato un match altalenante, perché dei set sono andati un po’ all’uno e un po’ all’altro. Però penso che sia uscita una partita interessante, con due squadre che hanno giocato con grinta e carattere. Per noi era importante venire fuori da un momento di difficoltà, portando a casa una prestazione convincente, al di là del risultato. Ma l’importante è stare in campo in un certo modo e lottare, dopo due brutte prestazioni dal punto di vista dell’atteggiamento in campo. Sono contento di aver rivisto una squadra viva, che anche nel momento di difficoltà ha tirato fuori il carattere, invece di demoralizzarsi. Finiamo l’anno con un sorriso”.