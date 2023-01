Gli auguri natalizi dai bambini della Scuola dell'Infanzia M. L. Alessi di Saluzzo

Giovedì 22 dicembre i nostri bambini hanno fatto una passeggiata per le vie del centro cittadino vestiti da piccoli alberelli di Natale. Hanno salutato tutti i passanti e fatto gli auguri di Buon Natale. Arrivati in Piazza Vineis hanno dato vita a un bellissimo spettacolo con canti natalizi e tanti simpatici balletti.

Alle nostre meravigliose insegnanti va il nostro grande grazie per il prezioso lavoro svolto, non solo in questa occasione, ma anche in tutti i giorni di scuola. I nostri bambini sono sempre accuditi con tenerezza e ricevono attenzione, aiuto e amore in un clima di grande serenità.