Due fiocchi blu, a Verduno, per l'ultimo nato del 2022 e il primo nato di questo nuovo anno

Si è chiuso con un fiocco blu, presso l'ospedale Michele e Pietro Ferrero di Verduno, il 2022: l'ultimo nato dell'anno passato è stato il piccolo Ethan, 2,260 kg di peso, nato alle 00.20 del 31 dicembre, accolto da mamma Mariella e papà Manuel, residenti ad Alba.

A raccogliere il testimone un altro maschietto, primo nato di questo 2023: Mattia, 2,720 kg, figlio di Silvia e Luca, residenti anche loro ad Alba, ha visto la luce alle 15.58 di questa domenica 1° gennaio.

Ai neo genitori i migliori auguri dalla redazione de La Voce di Alba e Targatocn, con un pensiero agli 836 nuovi nati all'ospedale di Verduno nel corso del 2022.

E non scordatevi l'iniziativa "Il primo ciuccio": doneremo ai primi due nati (maschietto e femminuccia) il primo giorno dell'anno un 'ciuccio', il loro primo 'ciuccio'. Ciuccio griffato con il nome del nostro quotidiano. Il 'ciuccio' per ogni bambino è compagno dei primi anni, strumento unico di consolazione nei momenti difficili, incoraggiatore speciale nelle prime piccole avventure, formidabile ed inseparabile amico. I genitori che non gradissero un ciuccio potranno richiedere un bavaglino personalizzato.

Scriveteci via mail a media@morenews.it indicando il nome del figlio/a e l'indirizzo dove spedirlo.