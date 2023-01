Un incidente stradale - fortunatamente senza gravi conseguenze - ha segnato la fine dell'anno per gli occupanti di un'automobile uscita di strada in autonomia ieri sera, intorno alle ore 22, a Fossano, lungo la SP 45 per Salmour.

Tre i feriti, due in codice verde e uno in codice giallo, soccorsi da due équipe del 118 e da squadre dei Vigili del Fuoco sopraggiunte da Levaldigi e Fossano.