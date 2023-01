Cuneo piange Claudio Gazzera, scomparso improvvisamente a 53 anni

Ha suscitato grande commozione, a Cuneo e non solo, l'improvvisa scomparsa di Claudio Gazzera, classe 1969, ritrovato privo di vita nella giornata di ieri nella sua abitazione a Cuneo. Si sarebbe dovuto recare al mare con i figli Lorenzo e Alessandro, 10 e 5 anni, ma non rispondeva alle chiamate.

Attualmente gestiva il centro sportivo di Roata Rossi e il bar dello sferisterio di Cuneo. Da sempre uno sportivo, aveva lavorato in passato con il Cuneo Volley - è stato team manager dal 2016 al 2018 - occupandosi poi di volley giovanile sia nel maschile sia nel femminile. Il suo amore per la pallavolo era grande: presente anche in veste di giocatore a tante delle 24h di sport e tornei della Granda, di cui spesso era anche organizzatore. Attualmente collaborava con la Polisportiva Libertas Morozzo, oltre a occuparsi dell’organizzazione dell’estate ragazzi di San Pietro del Gallo.

Grande amico di Liano Petrelli, ex giocatore della nazionale italiana e dell'Alpitour Cuneo, da sempre impegnato nel volley giovanile della provincia di Cuneo, che lo ricorda con affetto: "Sono sconvolto, ci eravamo sentiti nei giorni scorsi e avevamo in programma di vederci per un caffè in settimana e parlare come sempre di pallavolo. Una persona estremamente gentile e con tanto entusiasmo in ogni cosa che faceva".

Il ricordo di Gabriele Costamagna, presidente di Cuneo Volley, su Facebook: "Grazie per aver ascoltato ogni mia malsana idea di gestire palazzetti, circoli per i tifosi, cene champions e bar in aereoporti più o meno falliti. Mi mancherà un po’ sentirmi dire “Costamagna tanto ormai hai già deciso, perché parliamo ancora?”. È stato bello condividere un pezzettino minuscolo di vita insieme".

Carmelo Noto, leader storico della tifoseria organizzata di Cuneo, i Blu Brotheres: "E ogni volta che mi troverò a ricordarti, non potrò non sorridere e ringraziare per averti conosciuto. Grazie per tutto".

Non si conosce, al momento, la data dei funerali.