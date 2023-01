Morto nel sonno don Agostino Tallone, per 26 anni parroco di Rifreddo

È morto, nel sonno, nelle prime ore del primo giorno dell’anno, don Agostino Tallone, anziano sacerdote della diocesi di Saluzzo.

Aveva 81 anni e dal 2018 era canonico della Cattedrale. Nato a Busca nel 1941, era stato ordinato sacerdote nel 1967.Il primo incarico lo aveva avuto come vicecurato a Costigliole.Era poi stato parroco a Lemma, frazione di Rossana, e poi a Occa di Envie, e infine, per 26 anni, a Rifreddo, fino al 2018. In quegli anni si era attivato, tra altre cose, per i restauri del santuario del Devesio.

Quattro anni fa si era ritirato nella Casa del clero nel Seminario di Saluzzo, continuando a prestare il suo servizio festivo nella parrocchia di San Firmino di Revello.

Era un figura di prete semplice, ma molto amato dalla sua gente specie a Rifreddo, paese in cui più a lungo ha esercitato il suo ministero sacerdotale.

Al momento non si conosce ancora la data dei funerali.