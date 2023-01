Un capodanno da vivere: appuntamenti in Granda per il primo giorno del 2023

Ecco alcune iniziative in programma per questa domenica: consulta i riferimenti indicati per aggiornamenti o eventuali modifiche della programmazione. Tutti gli eventi della provincia li trovi su www.visitcuneese.it e www.visitlmr.it.

Le recenti nevicate hanno dato il via alla stagione invernale. Per conoscere le stazioni sciistiche e i centri fondo cuneesi aperti nel fine settimana, vai su: www.visitcuneese.it/dettaglio-esperienza/-/d/vacanze-neve-alpi-di-cuneo.

Con la festa dell’Immacolata, per tradizione, sono stati aperti al pubblico mostre di presepi, presepi storici, presepi viventi, meccanici e in movimento. Scoprili tutti su: www.presepiingranda.it.



Nella suggestiva Chiesa di San Domenico ad Alba oggi alle 17 ritorna il Concerto di Capodanno di Alba Music Festival. Il programma verrà interpretato dall’Orchestra Classica di Alessandria diretta da Andrea Oddone. Sarà in scena anche il pianista Andrea Bacchetti. La scaletta dell’evento “Due secoli a Vienna” prevede il Concerto per pianoforte e orchestra K 414, scritto da Wolfgang Amadeus Mozart, poi si passerà ad alcuni celebri Valzer di Johann Strauss, per concludere con una fantasia su Die lustige Witwe, con i temi principali della Vedova allegra, celebre operetta di Franz Lehár. Info e prenotazioni: www.albamusicfestival.com.



Al Monastero della Stella, Saluzzo, alle 16.30 è in programma il Capodanno alla Stella, concerto in collaborazione con la Scuola Apm di Saluzzo. Protagonista sarà il pianista Sergio Scibilia che eseguirà brani di Chopin. Prenotazione sul sito, ingresso libero. Info: www.monasterodellastella.it .



Questa domenica alle 15 a Borgata Serre di Elva è in programma il Concerto di Capodanno “Rei e Pastres” con Quba Libre Trio. Per tutta la giornata ci saranno mercatini di prodotti artigianali e distribuzione di un pasto caldo in collaborazione con il laboratorio Lou Labrier. Per l’occasione il negozio di alimentari La Butego sarà aperto tra le 10/13 e le 15/19. Il Museo di Pels sarà visitabile dalle 15 alle 18, la parrocchiale con gli affreschi di Hans Clemer sarà aperta tutto il giorno.

Info: www.comune.elva.cn.it.



Il grande balletto dell’Opera Nazionale Rumena di Iasi al Teatro Toselli di Cuneo con lo spettacolo Il Lago dei Cigni, sarà in scena oggi alle 17.30. Sul palcoscenico l’incanto delle coreografie e dei costumi di uno dei corpi di ballo più famosi al mondo. Il Lago dei Cigni rappresenta la perfetta unione di coreografia e musica ed è diventato sinonimo del balletto stesso e fonte d’ispirazione per generazioni e generazioni di ballerini, nonché emblema della cultura popolare. Info: www.visitcuneese.it/dettaglio-evento/-/d/il-lago-dei-cigni.



Questa domenica, alle 21 nella Chiesa di Sant’Antonino Martire a Entracque, è previsto il concerto “Un Augurio in una Voce”. Baritono William Allione, Fisarmonicista Federico Ferrato e Soprano Nina Silvia. Ingresso gratuito. Info: www.facebook.com/Entracque.



A Savigliano oggi alle 17.00 presso il Teatro Milanollo è in programma il Concerto di Capodanno 2023 a cura dell’Associazione “Amici dell’Ospedale”. Quest'anno presenterà il concerto Alfonso De Filippis e si esibiranno i tre tenori Alberto Profeta, Aruo Kawakami e Ragaa Eldin con il supporto dell'Orchestra Bartolomeo Bruni di Cuneo. Il programma prevede musiche di Verdi, Leoncavallo, Bizet, Puccini, Strauss e canzoni napoletane. Il concerto ha finalità benefiche, rivolte alla raccolta fondi a favore del nosocomio saviglianese. Info: amiciospedalesavigliano.it.

Appuntamento a Boves con la fiaccolata del 1° gennaio per celebrare la Giornata Mondiale della Pace. Per partecipare all’evento, che sarà un’occasione preziosa per una riflessione sul valore della pace in tempi così instabili, basterà presentarsi in piazza dell’Olmo alle ore 18 di questa domenica. La fiaccolata “Luoghi di dialogo e di Pace” si terrà poi tra le vie di Boves facendo poi tappa in alcuni luoghi molto significativi per la città. Al termine dell’evento si terrà un momento conviviale presso gli accoglienti locali dell’oratorio di “Casa Don Bernardi”. Info: www.comune.boves.cn.it.



Il Comune di Villar San Costanzo e la Podistica Valle Grana ripresentano “Prim de Genè bugia i pè”, camminata e corsa non competitiva per beneficienza aperta a tutti. La manifestazione si terrà tra le vie del paese e attraverso lo spettacolare parco dei Ciciu. Scopo dell’iniziativa smaltire gli eccessi del cenone di Capodanno e raccogliere fondi da devolvere al Gruppo di volontariato Vincenziano di Dronero. Il ritrovo sarà presso la Sala Polivalente di Villar in via Fratelli Perano. La partenza è prevista alle 14.30 il percorso è di 6 chilometri e la quota di iscrizione è di 3 euro. Sarà possibile acquistare i pettorali alla partenza dalle ore 13.30. Info: www.comune.villarsancostanzo.cn.it.



Oggi, 1° gennaio, a Villafalletto ci sarà un’occasione per smaltire le calorie di troppo accumulate nel periodo festivo con il “Trek del primo dell’anno” lungo il sentiero naturalistico che collega l’abitato a Busca, costeggiando il torrente Maira. Per tutti gli iscritti il ritrovo è previsto per le 9 nel parcheggio del parco del Maira ai piedi dei ruderi del castello: il tragitto sarà di 11 km e la durata della passeggiata è stimata in circa tre ore e mezza. A seguire, ci sarà un pranzo nella pizzeria Sant’Anna con un menu da 15 euro. Info: https://compagniadelbuoncammino.it/escursioni/ .



A Villanova Mondovì, per tutti i giorni fino all’8 gennaio, si potranno visitare i Presepi in Grotta nella Grotta dei Dossi. La cavità naturale si presenta come una spettacolare successione di corridoi e sale decorate con concrezioni policrome dalle sfumature più incredibili che ne fanno la grotta più colorata d’Italia. Visite alle 15, 16 e 17, prenotazione obbligatoria. Info: www.grottadeidossi.it/grottadeidossi/home.html.



A Piasco con Stradafacendo Natale si potranno visitare 106 presepi e alberi di Natale sparsi in tutti gli angoli del paese, grazie a uno slancio corale che durerà fino al 15 gennaio. Per facilitare la visita, i presepi sono stati numerati ed è stata stampata una cartina del paese con tutte le vie e le indicazioni utili per trovarli. Data la vastità del territorio interessato, i presepi sono stati suddivisi su tre percorsi: Piasco capoluogo, frazione Sant'Antonio e itinerario collinare. Info e cartina: www.piasco.net/public/allegati/361/cartina_presepi_2022.pdf.



A Camoglieres, in Valle Maira, nel Comune di Macra, si potranno visitare i tradizionali presepi realizzati all’interno dei forni della borgata. È possibile vederli fino a domenica 29 gennaio.

Nel Roero, l’Ecomuseo delle Rocche propone due percorsi a tema natalizio. A Pocapaglia si può fare una suggestiva passeggiata nei boschi, alla scoperta dei piccoli ‪‎presepi‬ spontanei nascosti tra la vegetazione. La partenza del percorso è fissata presso la rotatoria/parcheggio di frazione Saliceto di Pocapaglia, dove ci sono le indicazioni di percorrenza. Un’altra passeggiata a tema natalizio nel Roero è il "Sentiero degli Alberi di Natale", allestito a Monticello d’Alba. È un percorso ad anello di un'ora e mezza di percorrenza, dove sono allestiti spontaneamente creativi alberi di Natale. Consigliato l'uso di scarpe da trekking per entrambi i percorsi.

Info: www.ecomuseodellerocche.it.



A Boves i locali dell’ex Confraternita Santa Croce fanno da cornice ideale per la mostra dei Presepi realizzati artigianalmente con fantasia e creatività da grandi e piccini. L’esposizione sarà aperta oggi dalle 15 alle 18. Info: www.comune.boves.cn.it.



La sesta esposizione di "Presepi in Crusà", a Beinette, si può visitare fino all’8 gennaio nella chiesa della Confraternita di Santa Croce detta «Crusà», in via Roma 8. Oggi, domenica 1° gennaio, aprirà dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18. Info: www.presepiingranda.it/presepi/beinette.



A Cuneo nella Chiesa di Sant’Ambrogio è allestito il maestoso presepe di scuola napoletana con simbologia settecentesca, incrementato da nuovi “pastori”. Ha partecipato l’artista napoletano Aniello Gaudino. La prospettiva la cura dei dettagli della scenografia settecentesca, arricchita di moltissimi accessori scenici rende unico il paesaggio all’attento visitatore.



La mostra “Presepi in Monserrato”, organizzata dall’Associazione dei volontari del Santuario di Borgo San Dalmazzo, è aperta oggi dalle 15.00 alle 18.30. I visitatori potranno godere di un’atmosfera unica caratterizzata da un percorso al buio illuminato esclusivamente dalle luci dei Presepi e, all’uscita, la possibilità di ammirare dal belvedere su cui lo stesso Santuario si erge il meraviglioso panorama di una Borgo San Dalmazzo vista dall’alto. Sono oltre trenta i presepi esposti e realizzati da appassionati della zona, ma anche di veri e propri capolavori realizzati da abilissimi maestri dell’arte presepiale.

A Bra si può visitare il Presepe storico meccanico in Santa Croce dalle 15 alle 19. L'opera è realizzata nella Chiesa di Santa Croce (1854) a Bra, occupando l'abside rettangolare e le due cappelle laterali, unendo presepio tradizionale e presepio piemontese. Personaggi, movimenti (più di 70) e ambienti sono realizzati artigianalmente con l'utilizzo di materiali poveri e di recupero. Rappresentano aspetti della vita quotidiana e antica oltre alla Natività, Erode, Pastori fondamentali nel presepio tradizionale, nella parte di presepio piemontese è realizzata una copia fedele del centro storico di Bra con personaggi di concittadini che hanno valorizzato il bene comune.