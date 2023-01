Prato Nevoso: un successo il Capodanno in conca

Un capodanno da incorniciare. Tutto esaurito da giorni a Prato Nevoso, una stazione sciistica che ogni anno diventa sempre più un richiamo per tantissimi giovani e famiglie: l'evento più importante delle Alpi. Alle 18 è partita l'emozionante fiaccolata di tutti i maestri delle scuole sci che con le loro luci hanno illuminato l'ultima serata di questo anno, accompagnati da musica, fuochi d'artificio e tantissimi applausi di una folla di gente pronta ad aspettare il nuovo anno in allegria. Un evento per la prima volta a numero chiuso, sold out da giorni, che è stato un successo al di là di ogni aspettativa.

Un lavoro di squadra che ha portato ancora una volta grandi risultati.

Prato Nevoso non smette di sognare in grande. Ecco le parole dell'amministratore Gian Luca Oliva: "Una serata magica quella di stasera, con ragazzi e famiglie felici, all'insegna del divertimento e della spensieratezza; che sia di buon auspicio per un fantastico nuovo anno. Ringraziamo tutti quelli che hanno permesso la realizzazione di tutto questo, dal Prefetto, Questore, Sindaco e tutti i tecnici che con pazienza ci hanno supportati, carabinieri, polizia, vigili del fuoco, guardia di finanza, medici, infermieri, protezione civile, la sicurezza e soprattutto la nostra squadra di Prato Nevoso, i veri protagonisti che hanno reso possibile tutto questo".