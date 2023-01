Un'Epifania al museo: a Bra si può!

Venerdì 6 gennaio, giorno dell’Epifania, i musei civici di Bra saranno aperti e visitabili al pubblico (ingresso gratuito per i residenti a Bra).

Inoltre, in questa giornata speciale che tutte le feste porta via, sarà proprio lei, la Befana in persona, ad accompagnare i visitatori alla scoperta del museo del Giocattolo.

Al termine della visita bambini ed adulti saranno guidati nella costruzione di un giocattolo con materiali naturali e di recupero. Laboratori alle ore 11, alle 15 e alle 16.30. Costo visita e laboratorio: 5 euro a bambino; prenotazione necessaria al numero 0172.430185 o alla mail: turismo@comune.bra.cn.it (esclusivamente la domenica, al numero 335.5912819).

Maggiori informazioni su www.museidibra.it.