Al Magda Olivero lo spettacolo “Sun finì an t la bagna caussà e vestì”

Prosegue, dopo la pausa natalizia, sabato 14 gennaio alle ore 21 la stagione di teatro dialettale al Cinema Teatro Magda Olivero di Saluzzo, organizzata da Ratatoj Aps in collaborazione con le compagnie di teatro dialettale del territorio e il Comune di Saluzzo. In occasione del terzo appuntamento della stagione, sul palcoscenico saluzzese salirà la compagnia teatro amatoriale “J’amis del Borg” di Moncalieri con lo spettacolo “Sun finì an t la bagna caussà e vestì”, una commedia in due atti tratta da “Ci son caduto come un pollo” di Camillo Vittici e con la traduzione e l’adattamento in piemontese di Guglielmo Casagrande. Il costo del biglietto è di 8 euro. Per prenotare il posto, contattare il numero 329 0488854.

In una casa di riposo per anziani, uno degli ospiti, Nando, crede di essere ancora il galletto della compagnia. Quando all’infermiera viene richiesto il nome di un ospite disposto a sposarsi con una ragazza straniera affinché costei possa ottenere il permesso di residenza in Italia, Nando, lusingato dalle parole di Veronica, si presterà al matrimonio ignaro dell’imbroglio. Ma le strade dell’amore sono infinite…

Sul palcoscenico saliranno Carlo Panero, Daniele Ghia, Giusi Boccardo, Laura De Giorgio, Massimo Rossi, Bruna Castello, Carlo Maimone, Doriana Nasi, Carmen Puma, Piera Achino, Patrizia Miserere, Daniela Barbera.

