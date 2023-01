Amarcord si direbbe: l’ultima puntata di Carosello andò in onda il primo gennaio 1977. I 5 sketch avevano per protagonisti e investitori pubblicitari, il liquore Stock (testimonial Raffaella Carrà), la Bticino, l’Amaro Ramazzotti, il the Ati e le cinture del Dottor Gibaud.

È ovviamente con un po’ di nostalgia che i cosiddetti “boomer” ricordano quando si diceva “dopo Carosello tutti a nanna!”, perché per vent’anni, a cominciare dal 1957, fu un ritornello consueto. Intanto perché a Carosello non si poteva rinunciare. E poi perché dava un senso istituzionale alle serate, era una specie di codice non scritto, e per i genitori, un buon modo per sistemare i figli e godere un po’ di pace serale.

Sembra un esercizio pleonastico raccontare oggi a un giovane cosa fosse davvero Carosello. Pubblicità, certo. Ma anche teatro, cinema, musica, con personaggi famosi che si prestavano a recitare sketch che tassativamente dovevano durare un minuto e 45 secondi, per lasciare poi 30 secondi esatti alla réclame vera e propria.

Avrebbe dovuto cominciare il primo gennaio 1957, ma la puntata d’esordio andò in onda in realtà con un po’ di ritardo, il 3 di febbraio. Aperta da una sigla con sipario, trasmise quattro spot: Shell, L’Oreal, Singer, Cynar.

La RAI aveva imposto alle aziende di produrre pubblicità sotto forma di spettacolini o di scenette e demandato tale scelta all’industria cinematografica nazionale che garantì standard qualitativi indubbiamente molto alti.

In ogni spot il nome del prodotto non poteva essere ripetuto più di tre volte; la scenetta, inoltre, doveva essere separata nettamente dal codino pubblicitario finale, cosa oggi davvero impensabile.

Naturalmente, un controllo molto severo era esercitato anche sui contenuti. Escluse le pubblicità alla biancheria intima, vigeva l’esplicito divieto di nominare parole considerate di cattivo gusto, come “forfora”, “sudore”, “depilazione” o incoraggiamenti all'amoralità, al sesso, alla violenza, al vizio, alla disonestà.

La narrazione non poteva prescindere dall'happy end di prammatica e dall'esaltazione della modernità, vista solo in chiave di progresso benefico e continuo.

I "corti" trasmessi da Carosello spaziavano da filmati prodotti con la classica tecnica dei cartoni animati, a filmati realizzati con la tecnica del passo uno.

I primi cartoni animati, comparsi nel 1958, furono Angelino (detersivo Supertrim della Agip) e L'Omino coi baffi della Bialetti, entrambi inventati da Paul Campani. A questi seguirono il Vigile e il Foresto (brodo Lombardi) e Ulisse e l'ombra (caffè Hag), realizzati e ideati dai fratelli Gavioli. Nel 1965 ebbe inizio la serie di Salomone pirata pacioccone per pubblicizzare i prodotti dolciari della Fabbri, con canzonetta scritta da un Francesco Guccini non ancora famoso.

Alcune serie sono rimaste nella storia della Tv e dell’immaginario collettivo, anche dopo la fine di Carosello, ad esempio Calimero il Pulcino nero (Mira Lanza), La Linea (pentole Lagostina), il Caballero Misterioso alla ricerca di Carmencita (caffè Paulista della Lavazza) o i molti personaggi creati dall’inventiva dei pubblicitari Ferrero.

Carosello fu una palestra per molti dei futuri grandi nomi dello spettacolo o della regia, uno spazio in cui essi potevano sperimentare le proprie doti a costi accessibili e senza incappare in produzioni ciclopiche. Di fatto, poi, la trasmissione aveva un così alto gradimento di pubblico (con la nascita di quelli che potremmo definire i primi "tormentoni"), che famosi attori non disdegnarono di partecipare a queste scenette.

Fra i registi che compaiono in un ideale albo d'oro di Carosello, si possono dunque scorrere nomi come quelli dei fratelli Taviani e di Ermanno Olmi, mentre fra gli attori è sicuramente da ricordare la partecipazione del grande Eduardo De Filippo, di Dario Fo, Vittorio Gassman, Alberto Lupo, Brigitte Bardot, Rosanna Fratello e moltissimi altri. Girarono per Carosello cantanti come Caterina Caselli, Mina, Milva, Lucio Dalla, Gigliola Cinquetti, sportivi come Nino Benvenuti, soubrette come Loretta Goggi, comici come Franco Franchi e Ciccio Ingrassia e Jerry Lewis, ballerini come Don Lurio.

La prima sigla ideata da Luciano Emmer, musicata da Raffaele Gervasio e sceneggiata da Nietta Vespignani fu cambiata con una nuova sigla disegnata da Manfredo Manfredi, i cui quadri a tempera raffiguravano le piazze delle città di Venezia, Siena, Napoli e Roma.

Carosello non andava in onda il venerdì santo e il 2 di novembre. Venne sospeso per alcuni giorni in occasione della morte di papa Giovanni XXIII nel 1963 e nei giorni successivi alla strage di Piazza Fontana a Milano nel dicembre 1969 e anche il giorno dell’attentato a J.F.Kennedy.

Una ricorrenza dunque questo 1° gennaio, condita di nostalgia. La maggior parte delle pubblicità di Carosello facevano intravedere un futuro migliore. Nonostante il traffico caotico si sorseggiava il Cynar, nonostante Jo Condor, c’era sempre qualcuno o qualcosa che venivano in soccorso, magari un “Gigante pensaci tu”.

Oggi quel messaggio sembra non funzionare più, appare perfino ridicolo.

Però chissà. Forse in molti di noi è rimasto quell’ottimismo di fondo che ci fa sperare comunque in una possibilità ancora da scoprire, una carta da giocare, una fantasia da inseguire.

Andando a letto dopo Carosello.