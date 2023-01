Uncem premia le migliori tesi sullo sviluppo socio-economico della montagna

Uncem Piemonte - l'Unione dei Comuni e degli Enti montani - in memoria di Sindaci e Amministratori locali che hanno lavorato per lo sviluppo dei territori montani, per gli Enti locali, per i Comuni montani e per l'Associazione, promuove il Premio per le migliori tesi di laurea sui temi collegati allo sviluppo delle aree montane, con particolare riferimento alle declinazioni smart e green a vantaggio dei territori alpini.



In memoria di UGO BOCCACCI [già Presidente della Comunità Montana Valli Gesso e Vermenagna e membro di Giunta Uncem]

In memoria di PIERANGELO CARRARA [già Sindaco di Boccioleto e Presidente della Comunità Montana Valsesia, membro di Giunta Uncem]

In memoria di MAURO BERRETTA [già Sindaco di Cremolino]

In memoria di GIUSEPPE PANARO [già Sindaco di Castelletto D'Erro]

In memoria di MARIO MALAN [già Sindaco di Angrogna]

In memoria di LUCIANO ABATE [già Sindaco di Vigone]





Premio speciale in occasione del Settantesimo Anniversario di Fondazione dell'Uncem (1952).



Premio speciale in memoria di EDOARDO MARTINENGO





A questo link il bando e le informazionihttps://targatocn.esprimo.com/http://

https://uncem.piemonte.it/wp-content/uploads/2022/04/UNCEM-premio-tesi-laurea-smart-valley-green-community-in-memoria-apr2022-1.pdf