Bra, inagibile per alcuni giorni il cassone per la raccolta del verde di Pollenzo

Per alcuni giorni non sarà disponibile in frazione Pollenzo il servizio di raccolta stradale degli sfalci verdi e delle ramaglie effettuato mediante il cassone scarrabile situato nei pressi dei giardini della rotonda. La struttura è stata infatti danneggiata nell’ambito di un incidete stradale che l’ha resa inutilizzabile. Il cassone dovrà essere pertanto sostituito. Nel frattempo resta possibile per gli utenti conferire gli sfalci, così come gli altri rifiuti, nel vicino centro di raccolta consortile di Pollenzo.

Operativo come di consueto il servizio di raccolta degli sfalci verdi e delle ramaglie a domicilio, secondo le indicazioni fornite dai calendari 2023 della differenziata. Per maggiori informazioni è possibile sempre rivolgersi all’Ecosportello comunale al numero telefonico 0172.201054 oppure scrivendo all’indirizzo ecosportello@strweb.biz.