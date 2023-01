Bra: orti urbani in scadenza al 31 gennaio

Come avviene ogni anno, anche questo 31 gennaio 2023 scadrà il termine entro il quale i concessionari dei 120 orti urbani di Bra sono tenuti a versare la propria quota di compartecipazione alle spese, ancora una volta confermata rispetto al passato.

Si tratta di 60 euro per i lotti interi nelle aree “Piumati 1”, “Piumati 2” e via Molineri; 30 euro per i minilotti di via Molineri; 40 euro per un lotto nell’area di Pollenzo; 75 euro per 2 lotti nell’area di Pollenzo. È possibile richiedere la rateizzazione del pagamento in due rate di eguale importo con scadenza a fine gennaio e fine luglio.

Il versamento tardivo (oltre il 28 febbraio o della seconda rata oltre il 31 agosto) comporterà una mora di 15 euro aggiuntiva all’importo dovuto, mentre in caso di mancato pagamento alla data del 31 marzo scatterà la revoca unilaterale della concessione dell’orto, senza necessità di preavviso.

La quota potrà essere versata mediante una delle seguenti modalità:

Pagamenti online (Pago Pa): https://bra.comune-online.it/web/pagamenti/pagamenti-spontanei (pagamento spontaneo; Canone orti urbani);

c/o sportello tesoreria comunale - BPER Banca - Via Principi di Piemonte 12, Bra;

bonifico bancario sul conto corrente bancario intestato al Comune di Bra, P. Caduti Libertà 14 – Bra n. 38508648 - ABI: 05387 - CAB: 46040 - CIN: I - IBAN: IT25I0538746040000038508648, BPER Banca - sede di Bra;

Si ricorda che fino alla fine del 2024 non verranno accolte nuove richieste per l’assegnazione dei lotti allo scopo di smaltire le domande arretrate. Infatti, pur avendo registrato negli anni una turnazione dei conduttori degli orti urbani pressoché integrale, nel tempo si sono accumulate molteplici richieste a cui adesso verrà data la priorità.

Per maggiori informazioni è possibile contattare l'Ufficio Patrimonio telefonando allo 0172-438239 oppure scrivendo a patrimonio@comune.bra.cn.it.