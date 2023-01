Savigliano, dal 1 gennaio l'ufficio tributi è chiuso il mercoledì e giovedì mattina

Dal 1° gennaio 2023 è in vigore una riorganizzazione dell'Ufficio tributi del Comune di Savigliano.

Lo sportello al piano terra del Municipio è ora chiuso il mercoledì ed il giovedì mattina, mentre l'ufficio è sempre raggiungibile telefonicamente o via mail per appuntamenti.

Tale provvedimento – in un'ottica di ottimizzazione di tempi e servizio – permette all'utente di evitare i momenti di attesa e di ottenere un appuntamento dedicato, con la pratica già istruita.

«La rimodulazione – spiegano dall'Ufficio tributi – nasce in seguito ai nuovi adempimenti che sono stati introdotti per la gestione della tassa rifiuti. Offriamo ora un servizio più calzato a misura di cittadino: si può telefonare per fissare un appuntamento in qualunque orario, anche al pomeriggio».

Per la Tari è possibile contattare: 0172.710275; 710292; 710269. Per l'Imu: 0172.710225; 710209. È possibile anche scrivere tramite mail a tributi@comune.savigliano.cn.it.

A breve verrà inoltre attivato lo sportello telematico per il contribuente, attraverso cui l'utente potrà effettuare alcune operazioni in autonomia.