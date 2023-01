Scattano domani le nuove regole per area pedonale e ZTL a Mondovì Piazza

Nella giornata di domani, 3 gennaio 2023, prenderanno avvio l’Area Pedonale Urbana (APU) e le Zone a Traffico Limitato (ZTL) nel rione Piazza, istituite con Deliberazione di Giunta del 30 dicembre 2022, che recepisce le modalità attuative già illustrate alla cittadinanza in occasione dell’incontro pubblico promosso dall’Amministrazione comunale lo scorso 2 novembre tenutosi a Piazza.

Nella giornata odierna, l’Amministrazione ha altresì incontrato i titolari delle attività ricettive presenti nell’area interessata, al fine di informare circa le nuove modalità di accesso, transito e sosta anche per scopo turistico, nonché per presentare il “portale ZTL”, che a breve sarà reso disponibile dal Comune e permetterà una gestione digitalizzata e semplificata degli adempimenti connessi.

Piazza Maggiore nella parte soprana e sottana, sarà area pedonale, dal lunedì al venerdì dalle 19 alle 24, mentre sabato e giorni festivi dalle 13 alle 24. Divieto di fermata su tutta piazza Maggiore in orari APU.

A regolare il traffico fioriere dotate di sbarra automatica.

Tali dispositivi sono dotati di sensore per rilevare le sirene: si apriranno quindi automaticamente in caso di necessità al passaggio di mezzi di soccorso. Traffico veicolare consentito soltanto a: mezzi delle forze di Polizia e Soccorso; veicoli a servizio di persone disabili; bus navetta servizio urbano; veicoli comunali o appartenenti alle imprese al servizio del Comune di Mondovì;

Zona Traffico Limitato

permanente in: via Gallo, via Vitozzi, via Pozzo e negli orari dell'APU in via Carassone, via delle Scuole via Grassi di Santa Cristina.

Tre display luminosi verranno così attivati: in piazza Maggiore il display indicherà Area Pedonale Urbana, all'inizio di via Vico “Benvenuti a Piazza" e in via delle Scuole ZTL attiva/non attiva.

Sosta consentita in puazza Maggiore fuori dagli orari APU. Lunedì-venerdì: dalle ore 8 alle ore 19; Sabato: dalle ore 8 alle 13.

Si informa inoltre che:

È confermata la percorribilità a tutte le ore nella corsia di transito di fronte all’ex Palazzo di Città e Chiesa della Missione; confermata la disponibilità del parcheggio destinato alla sosta per veicoli a servizio di persone disabili in via Vasco, a lato del civico 2; istituito un servizio a settimana da parte del personale di Polizia Locale sino alle ore 21:00 per il controllo della viabilità e delle soste del rione Piazza.

Per tutti i dettagli consultare il sito del comune https://comune.mondovi.cn.it/notizie/1511623/istituzione-area-pedonale-urbana-zone-traffico