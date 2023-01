Un successo il gemellaggio "teatrale" di Trinità a Petralia Sottana, città in provincia di Palermo

Gli Instabili di Trinità ha portato in scena in terra siciliana il dramma "La conoscevo", già rappresentato territorialmente con indubbio successo.

In occasione dei 160 anni di attività del prestigioso teatro Grifeo di Petralia Sottana, in provincia di Palermo, uno dei punti di riferimento culturali per tutta la regione delle Madonie, e a suggello dell'ormai storico gemellaggio tra le due amministrazioni comunali, la compagnia.

La sindaca di Trinità Ernesta Zucca, nella doppia veste di amministratore e di attore, sottolinea l'importanza del percorso di gemellaggio tra le due realtà di provincia: "Reduci dalla splendida esperienza di recitazione e di calore umano ricevuto a Petralia Sottana, come attori abbiamo preso di comune accordo la decisione di provvedere personalmente alle spese di viaggio e pernottamento e di destinare il generoso rimborso, che la fondazione CRF ha concesso, al nostro teatro per acquisti urgenti che lo renderanno sempre più accogliente per i nostri spettacoli e per quelli delle compagnie che verranno a recitarvi."