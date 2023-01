Giovedì 5 gennaio a Celle Macra la sepoltura di "Claudione" Gazzera

È stata fissata la data della sepoltura di Claudio Gazzera, il 53enne ex team manager di Cuneo Volley trovato morto all'interno della propria abitazione nella giornata di San Silvestro.

“Claudione”, così era conosciuto tra gli appassionati della pallavolo cuneese, sarà sepolto nel cimitero di Celle Macra giovedì 5 gennaio alle 11. Un'ora e mezza prima, presso il cimitero del capoluogo, sarà recitata un’orazione funebre.

Claudio Gazzera, che lascia i figli Lorenzo ed Alessandro, non dava notizie di sé da qualche giorno, ma solo la vigilia di Capodanno, giornata che doveva passare in compagnia dei figli per una gita al mare, un amico è andato a cercarlo trovandolo purtroppo privo di vita in casa.