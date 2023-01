Inizio d'anno con deboli perturbazioni. Precipitazioni più importanti da domenica

L'alta pressione insiste sulle nostre zone, anche se una debole perturbazione tra oggi e domani porterà qualche goccia di pioggia. Poi nessun cambiamento significativo fino a domenica.



Al Nord Ovest quindi avremo questa situazione.



Oggi lunedì 2 e domani martedì 3 gennaio. Cielo molto nuvoloso o coperto, con nebbie o foschie sulle pianure. Piogge deboli, ma continue su Savonese e parte del Genovese sia oggi che domani. Piogge deboli, irregolari e sparse domani su pianure in transito da nordovest verso sudest. Deboli nevicate oltre i 1.800 m sulle zone di confine tra Valle d'Aosta e Torinese. Temperature massime stazionarie o in lieve aumento, con valori compresi tra 9 e 12 °C in pianura, fino 14/16 °c al mare. Minime stazionare e valori compresi tra 7 e 9 °C in pianura, fino 10/12 °C sulle coste. Venti assenti o deboli di direzione variabile.



Da mercoledì 4 a sabato 7 gennaio. Nuovo rinforzo dell'alta pressione. Nebbie o foschie e nubi basse si avranno sulle pianure e in Liguria (dove non mancherà qualche debole pioggia), cielo più sereno sulle aree montuose. Temperature che in montagna saliranno gradualmente mantenendosi sempre sopra la media del periodo almeno fino a venerdì, per poi calare. In pianura invece in caso di ampi rasserenamenti le temperature minime tenderanno a scendere anche fino 0°C. Le massime saranno per lo più stazionarie o in lieve aumento, con la giornata più "calda" che sarà giovedì 5. Venti ancora piuttosto deboli e variabili, e questa situazione continuerà a favorire il ristagno degli inquinanti.



Da domenica 8 gennaio. Da domenica l'alta pressione cederà il passo a correnti nordoccidentali con fronti atlantici che attraverseranno le nostre zone e porteranno un po' di precipitazioni più importanti, ma ancora non ben distribuite. Temperature in calo ma al più in media con il periodo.



