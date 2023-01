10 serie tv per una maratona perfetta

Quale periodo migliore delle festività natalizie per dedicarsi a una lunga maratona di serie TV con gli amici? Prima di elencarti alcuni telefilm ideali, ti suggeriamo alcuni consigli per prepararsi al meglio:

· Prima di tutto occorre vestirsi comodi: per immergersi al meglio nell’atmosfera, un look comodo per restare sul divano a lungo renderà il tutto più confortevole.

· Usa una connessione internet stabile e veloce. È indispensabile per potersi dedicare a lunghe maratone di serie TV in alta definizione e senza intoppi. In questo senso la fibra ottica è una tecnologia sempre più diffusa e apprezzata, che garantisce connessioni stabili, soprattutto la Fibra FTTH, cioè pura fibra fino a casa, come quella offerta Virgin Fibra

· Infine, un’altra regola d’oro per una maratona perfetta, è quella di fornirsi di bevande e snack e metterle in una zona che sia a portata di mano, così da non doversi alzare spesso per cercare sfiziose provviste in cucina.

Adesso che hai tutto pronto non sai cosa guardare in tv? Scommettiamo che troverai la tua nuova serie preferita fra quelle da noi proposte. Scorri la lista e buona visione!

1) Sons of Anarchy

In questo drammatico retelling di Amleto, il fuorilegge Jax Teller ha sulle spalle la pesante eredità lasciata dal padre John, fondatore del Sons of Anarchy Motorcycle Club. A occupare il ruolo di presidente dopo la morte di John è Clay, enigmatico patrigno con cui Jax ha un rapporto conflittuale. Fra sparatorie, amori pericolosi e fantasmi che ritornano dal passato, i Sons affronteranno un'epopea criminale fatta di lacrime e sangue.

Dove guardare: Disney+

Stagioni: 7 (conclusa)

2) Preacher

Blasfema, grottesca eppure maledettamente magnetica: Preacher è l'irriverente adattamento dell'omonima serie a fumetti. Racconta del predicatore Jesse Custer, più pratico di scazzottate che di sermoni. Quando Jesse torna in Texas per occuparsi di una chiesetta locale, viene posseduto dal potere di far fare a chiunque ciò che lui comanda. Ad aiutarlo a gestirne le conseguenze troviamo la sua ex, l'esplosiva Tulip, e un bizzarro vampiro irlandese di nome Cassidy.

Dove guardare: Prime Video

Stagioni: 4 (conclusa)

3) Alice in Borderland

In questa adrenalinica serie giapponese si fondono atmosfere distopiche e da videogioco. Mentre passeggia per il quartiere di Shibuya, il giovane protagonista Arisu si ritrova catapultato insieme ai suoi amici in un mondo parallelo al loro, dove saranno costretti a competere in giochi mortali per sopravvivere.

Dove guardare: Netflix

Stagioni: 2 (in corso)

4) Bang Bang Baby

Gioiellino di produzione italiana, Bang Bang Baby racconta la storia di Alice, timida adolescente milanese degli anni '80 che per amore del padre si addentra nell'organizzazione criminale di famiglia. Regia impeccabile, fotografia pop e la perfetta colonna sonora impreziosiscono una narrazione che poggia su una schiera di personaggi vividi e coinvolgenti.

Dove guardare: Prime Video

Stagioni: 1 (conclusa)

5) Cobra Kai

Qui l'effetto nostalgia è forte perché Cobra Kai nasce come sequel spin-off del celebre film anni '80 The Karate Kid, anche se non è necessario averlo visto per apprezzare la serie. Protagonista è Johnny Lawrence che, 34 anni dopo gli eventi narrati nel film, cerca di rimettere insieme la propria vita tornando a insegnare karate, ma non sa che questa scintilla riaccenderà l'antica rivalità con Daniel LaRusso.

Dove guardare: Netflix

Stagioni: 5 (in corso)

6) Derry Girls

Questa serie ci trasporta negli anni '90 a Derry, Irlanda del Nord, in piena epoca dei "Troubles", per seguire le disavventure di un gruppetto di intraprendenti liceali che riescono sempre a cacciarsi nei guai. Con le sue gag ben scritte, molto argute e originali, questa teen comedy sa conquistare perfino chi si ritiene fuori target. Provare per credere!

Dove guardare: Netflix

Stagioni: 3 (conclusa)

7) Love, Death & Robots

Questa serie antologica di corti animati è forse uno dei prodotti più ricercati del catalogo Netflix. Ogni episodio è frutto della visione di un team diverso di animatori che andrà a comporre un puzzle sci-fi spesso scioccante, folle, a tratti commovente ma sempre visivamente mozzafiato.

Dove guardare: Netflix

Stagioni: 3 (in corso)

8) Lost

Serie ormai di culto dei primi anni 2000, assolutamente da recuperare se non l'hai ancora vista. I sopravvissuti di un disastro aereo si ritrovano a intrecciare rapporti gli uni con gli altri su un'isola apparentemente disabitata, che diventerà presto teatro di misteri ed eventi sovrannaturali a cui i dispersi cercheranno di trovare una spiegazione.

Dove guardare: Disney+

Stagioni: 6 (conclusa)

9) Fleabag

Capolavoro della commedia british, Fleabag è una miniserie incentrata sulla quotidianità di una giovane donna londinese. Fra i disagi di una famiglia disfunzionale, le difficoltà di trovare un senso alla propria esistenza e l'ostinata cotta per un affascinante prete, Fleabag dovrà imparare a fare i conti con i propri desideri e a non avere più paura della vita.

Dove guardare: Prime Video

Stagioni: 2 (conclusa)

10) Prison Break

Altro titolo iconico che non può mancare all'appello per un amante delle serie TV, Prison Break racconta di Michael Scofield, un ingegnere strutturale che decide di farsi arrestare per aiutare a evadere il fratello accusato di omicidio ma vittima di un complotto. Nel tentativo di fuga si uniranno a loro altri personaggi, ognuno con la propria storia.

Dove guardare: Disney+

Stagioni: 5 (conclusa)