Casette in legno da giardino: una valida soluzione

Il giardino rappresenta una delle parti più importanti dell’abitazione, in grado di donare relax e tranquillità soprattutto durante la bella stagione.

Può tuttavia capitare di non riuscire ad organizzare correttamente lo spazio che si ha a disposizione: in questi casi, possono essere utili le casette in legno da giardino, ottimali sia dal punto di vista funzionale (in quanto possono essere utilizzate come ricovero degli attrezzi o dispensa) sia da quello estetico (sul mercato sono disponibili modelli decorati e accessoriati) il che rende queste strutture in linea con le esigenze e i gusti di ognuno.

Vantaggi delle casette in legno da giardino

Le casette in legno da giardino sono solitamente realizzate in pino o abete, materiali che donano un tocco rustico che si sposa perfettamente con l’ambiente esterno. Oltre a ciò, però, le casette in legno presentano altri indiscutibili vantaggi.

Sono pratiche e semplici da installare

Non bisogna essere chissà quali esperti del fai-da-te per creare strutture di questo tipo: basterà infatti semplicemente acquistare tutte le varie parti che le compongono e assemblarle insieme seguendo il progetto costruttivo di base.

In alternativa, se si vuole evitare di commettere errori, è possibile installare nel proprio giardino delle casette prefabbricate in legno molto resistenti, che sono già fatte e finite e possono dunque essere immediatamente collocate nel luogo pensato per loro.

Possono essere spostate (o smantellate) facilmente

Le casette di legno sono delle strutture amovibili, la cui posizione all’interno del giardino può essere modificata quando si vuole.

Ovviamente le casette di dimensioni maggiori richiedono un po’ di tempo per lo svolgimento di questa pratica, ma non è nulla di impossibile, in quanto non ci sono fondamenta che le tengano saldamente ancorate al terreno.

Hanno proprietà isolanti e traspiranti

Il legno di cui sono composte queste casette ha per sua stessa natura proprietà termoisolanti e traspiranti. Ciò significa che possono essere utilizzate a scopo abitativo ottimamente sia durante la stagione invernale, quando le pareti assorbiranno il calore interno della struttura e lo rilasceranno all’esterno molto lentamente, sia durante quella estiva, quando al contrario l’afoso caldo esterno farà molta difficoltà a penetrare dentro la casetta.

Le proprietà traspiranti permettono invece alle casette di legno di migliorare notevolmente la qualità dell’aria che circola al suo interno, evitando la diffusione di pericolosi agenti inquinanti che oltre a non far bene a chi li respira direttamente possono anche causare la formazione di muffa.

Casette in legno da giardino: cosa dice la legge?

Secondo la normativa italiana in ambito edilizio, è obbligatorio che qualsiasi tipo di costruzione (indipendentemente dal materiale con cui è realizzata) riceva un apposito permesso da parte delle autorità. Prima di procedere con la sua installazione, cioè, bisogna assicurarsi di essere in possesso di una D.I.A. (Denuncia di Inizio Attività) o di un PCD (Permesso di Costruire).

Generalmente, comunque, per casette in legno piccole (inferiori ai 20 mq) non sono richiesti particolari permessi, anche se bisogna comunque dichiarare la volontà di costruirle, ma onde evitare problemi consigliamo sempre di rivolgersi in anticipo all’Ufficio Tecnico Comunale, che saprà dare tutte le indicazioni del caso.