Confesercenti: “Le festività natalizie hanno portato bene ai commercianti della Granda"

“Le festività natalizie hanno portato bene ai commercianti della Granda: il giro d’affari ha superato le aspettative, anche se nell’ambito di un bilancio di spesa più magro per gli acquisti da mettere sotto l’albero. Complice l’aumento del turismo natalizio, anche la ristorazione ha potuto tirare un respiro di sollievo, dopo questi anni difficilissimi”.



È questo il bilancio tracciato dal direttore generale di Confesercenti della provincia di Cuneo, Nadia dal Bono.



“Il Cuneese - prosegue dal Bono - anche questa volta, guarda al futuro con positività e fiducia: l’inflazione ha diminuito il budget di spesa, ma alla fine possiamo parlare di un andamento buono. I comparti più gettonati sono stati l’elettronica, i giocattoli e i vestiti per i più piccoli. Alla grande il pacco dono gastronomico. L’appuntamento col periodo dei saldi, ormai alle porte, potrà confermare questo andamento, anche se la maggior parte dei commercianti si attende vendite in linea con gli anni passati. Vedremo, fermo restante che Confesercenti ha più volte espresso il suo parere negativo per l’inizio delle vendite in saldo così a ridosso delle feste natalizie e in pieno inverno”.