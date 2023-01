Sabato 7 gennaio 2023 alle ore 20,30, il coro della società corale città di Cuneo, diretto dal maestro Giuseppe Cappotto, porterà il concerto di Natale 2022 “O Magnum Mysterium” ad Entracque. Lo spettacolo si svolgerà nella Chiesa di Sant’Antonino Martire.

In programma brani dalla tradizione natalizia e brani di autori contemporanei. Anche questi concerti saranno sotto l'egida nazionale di "Nativitas in Piemonte" in collaborazione con A.C.P. Associazione Cori Piemontesi.