Epifania, Agnello Treffen e Scivolandia: si prospetta un super gennaio per Pontechianale

Gennaio è il mese di tre appuntamenti diventati canonici (e partecipatissimi prima della pandemia) all'interno del calendario di Pontechianale, in alta valle Varaita: la festa per famiglie dell'Epifania, l'Agnello Treffen e Scivolandia. Il ricco programma torna a riproporsi senza restrizioni nelle prossime settimane.





Si comincia con "La Befana viene a Ponte", organizzato per venerdì 6 gennaio dalla Pro loco di Pontechianale. In occasione dell’Epifania va in scena l’appuntamento più amato dai piccoli, sotto la direzione artistica di Andrea Caponnetto e con la collaborazione dei team Zenzero e di Wanderlust. A partire dalle 10, di fronte al solarium del campeggio Libac, emozioni e adrenalina assicurati con la gara di bob a eliminazione in cui saranno coinvolti anche i genitori. Sarà proprio L'anziana dispensatrice di balletti e di dolci a premiare i vincitori, riscaldare il pubblico con i suoi giochi musicali e ristorare i presenti con del tè caldo.

Dalle 14, in piazza del Municipio la festa continua. In compagnia della voce di Santina, la sosia ufficiale di Orietta Berti, si entrerà nel vivo nel pomeriggio con giochi, balli e il teatrino delle feste. Ma la Befana ha in serbo le sorprese migliori per il gran finale: dalle 16 via alla rottura della pignatta e distribuzione di cioccolata calda per tutti e una calza piena di dolci ai bambini che hanno preso parte alla giornata a loro dedicata.