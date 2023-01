Caccia al cinghiale: la sezione Valle Infernotto replica alle critiche del presidente provinciale Enalcaccia

In risposta e a precisazione della lettera al direttore pubblicata su Targato Cn in data 29 dicembre 2022 sotto al titolo «Caccia al cinghiale: “Atteggiamento contraddittorio del Comitato di gestione delle valli Po e Varaita”» , con cui il presidente provinciale Enalcaccia Pt Cuneo Pier Paolo Testa contesta le scelte del presidente Sergio

Rinaudo, i sottoscritti Lelio Scozzese e Mario Rinaudo, rispettivamente presidente del sodalizio "Valle Infernotto", facente appunto parte dell'Enalcaccia P.T, e rappresentante della medesima associazione all'interno del Comitato di Gestione del Comprensorio Alpino (C. A.) CN1, con la presente intendono dissociarsi nel modo più netto e assoluto, sia a nome proprio sia a nome degli associati al sodalizio "Valle Infernotto", da quanto scritto dal signor Palo Testa.



Le scelte operate dal Comitato di Gestione presieduto dal signor Sergio Rinaudo sono state frutto e conseguenza di approfondite e ragionate discussioni in cui tutte le parti, associazioni venatorie, associazioni agricole ecc. hanno portato il loro contributo, espresso i propri punti di vista e alla fine condiviso le conclusioni a cui si è giunti.



lI membro del sodalizio Valle Infernotto presente in comitato, unitamente al suo presidente, a sua volta, prima di portare il proprio contributo all'interno dal Comitato, ha raccolto, valutato, soppesato e razionalizzato i vari pareri dei soci del sodalizio e alla fine ha pienamente condiviso la scelta operata dal Comitato di Gestione.



Appare pertanto completamente fuori da ogni contesto la presa di posizione del presidente provinciale, che, dopo mesi di silenzio assoluto su questioni ben più gravi e importanti, si pone all'attenzione di tutti con ragionamenti che non hanno alcun collegamento con quanto pensano realmente i soci direttamente interessati per territorio.

Lelio Scozzese, Mario Rinaudo,

Barge