AFP… LA MIA SCUOLA! Orientati in modo consapevole! Fai la scelta giusta!

La formazione professionale, così come concepita da AFP, rappresenta un doppio potenziale: per gli allievi che ottengono competenze di valore spendibili nell’ambiente lavorativo, per le aziende che richiedono figure professionali adeguatamente formate, aggiornate e preparate, capaci di sviluppare e accrescere il valore del territorio e del made in Italy.





AFP propone un’offerta formativa professionale innovativa rappresentata da 6 mestieri:

Saldatore (clicca per consultare la scheda)

Meccanico macchine utensili (clicca per consultare la scheda)

Elettricista (clicca per consultare la scheda)

Meccanico d’auto (clicca per consultare la scheda)

Acconciatore (clicca per consultare la scheda)

Estetista (clicca per consultare la scheda)



Tre offerte di diploma professionale: IV anno.

Tecnico per la programmazione e gestione di impianti di produzione - Conduzione e manutenzione impianti (clicca per consultare la scheda)

Tecnico riparatore dei veicoli a motore - Manutenzione e riparazione di parti e sistemi meccanici ed elettromeccanici e di pneumatici (clicca per consultare la scheda)

Tecnico dell'acconciatura (clicca per consultare la scheda)





AFP è



Un’agenzia formativa accreditata a livello Regionale per i servizi di: Formazione Professionale, Orientamento e Servizi al lavoro.

Opera sul territorio da 68 anni e ha tre sedi formative: Dronero, Cuneo e Verzuolo.



Come orientarsi alla scelta del percorso post scuola media inferiore per l’assolvimento dell’obbligo formativo?



Il target a cui si rivolge AFP



AFP si rivolge a giovani e famiglie in cerca di un futuro concreto, sicuro, ricco di opportunità lavorative garantite dall’acquisizione di competenze tecniche qualificate.



Le caratteristiche salienti dell’offerta formativa di AFP

Una scuola dinamica, multiservizio, strettamente legata al territorio, con metodologie pratiche ed innovative, tecniche di apprendimento smart ( la scuola digitale) e l’ inserimento nel mondo del lavoro.

Laboratori ben attrezzati, sicuri, con tecnologie all’avanguardia le cui funzioni sono immediatamente spendibili.

Una scuola per la vita e il lavoro

Il messaggio formativo valorizza il lavoro come strumento unico di crescita della persona, di realizzazione e costruzione di dignità sociale. Attraverso i valori del patto educativo, l’innovazione continua, l’insegnamento delle soft skills e l'aggiornamento dei docenti, AFP sostiene la valorizzazione dell’intelligenza delle mani, il talento pratico di ciascun soggetto e la costruzione personale dell’individuo.

Apprendimento attivo con le “aziende madrine”

AFP consente di Superare il divario tra scuola e mondo del lavoro in modo efficace e soddisfacente grazie alla collaborazione con aziende innovative mediante il nucleo misto di progettazione, formazione on the job, sistema duale, condivisione di attrezzature e prodotti: l’impegno attivo di AFP per l’inserimento lavorativo.



I PLUS di AFP

Dopo la qualifica triennale, presso ogni centro è possibile ottenere il diploma professionale EQF 4: titolo riconosciuto in tutta l’Unione Europea.



In tutti i percorsi di qualifica triennale e nei tre diplomi è previsto l’utilizzo dell’Ipad, come supporto allo studio e strumento sostitutivo dei tradizionali sussidi cartacei, mentre i docenti ricevono formazione e aggiornamenti continui per raggiungere la conoscenza e la capacità di utilizzo di piattaforme e app specifiche per ogni settore professionale, così come per le materie trasversali.



AFP, inoltre, mediante i suoi SAL (Servizi al lavoro) presenti con uno sportello dedicato in ogni centro, offre un supporto concreto per l’inserimento nel mondo del lavoro al termine del percorso di studi.



Dal momento dell’orientamento (3° media) e fino al conseguimento della qualifica triennale o del diploma, la figura del tutor accompagna l’allievo nell'inserimento del gruppo classe, nella relazione inter pares, in quella con i docenti e nei rapporti con la famiglia.



Le tecniche di apprendimento sono esperienziali.

La formazione on the job, messa in pratica con lo stage, l’alternanza scuola-lavoro e l’impresa simulata, offrono un’esperienza di applicazione delle conoscenze acquisite.



Tutte le qualifiche e i diplomi di AFP registrano un indice di inserimento lavorativo molto significativo.



Il modello salesiano per una formazione a 360°.

Il patto educativo seguito e sostenuto da AFP si basa su valori universali e sempre più necessari in una società che richiede ai ragazzi senso di responsabilità, impegno, cittadinanza attiva e partecipazione comunitaria. Inclusione, onestà, appartenenza, solidarietà, impegno, studio, rispetto e valorizzazione di ogni individuo, sono i valori fondanti della nostra proposta educativa, molto apprezzata dalle famiglie, dalle aziende e dalla comunità.

“L’intelligenza della mani”, il saper fare, il problem solving e la tensione al raggiungimento dell’obiettivo sono i cardini di un’educazione al lavoro pensata come la principale leva dello sviluppo della dignità umana. “Il lavoro nobilita l’uomo” e lo rende membro attivo per lo sviluppo della comunità.

Oggi AFP fonda il suo agire su una formazione autentica che si costruisce dal basso con il protagonismo di allievi, docenti e famiglie



La formazione professionale, così come concepita da AFP, rappresenta un doppio potenziale: per gli allievi che ottengono competenze di valore spendibili nell’ambiente lavorativo, per le aziende che richiedono figure professionali adeguatamente formate, aggiornate e preparate, capaci di sviluppare e accrescere il valore del territorio e del made in Italy.



Pertanto … Vi aspettiamo nei centri per farvi conoscere da vicino la nostra realtà e il suo valore.

Potrete confrontarvi con i docenti, con gli allievi, con i tutor e visitare i nostri laboratori.



Contattaci per una visita individuale!

Sito: http://www.afpdronero.it/



Sede di Dronero: telefono 0171-918027

E-mail: segreteria.dronero@afpdronero.it o alessandra.bonarelli@afpdronero.it



Sede di Cuneo: telefono 0171-693760

E-mail: segreteria.cuneo@afpdronero.it o andrea.devoto@afpdronero.it



Sede di Verzuolo: telefono 0175-86471

E-mail: segreteria.verzuolo@afpdronero.it o lara.reineri@afpdronero.it