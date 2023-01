Mondovì, via libera al nuovo liceo artistico a indirizzo audiovisivo e multimediale

A pochi giorni dall’apertura delle iscrizioni per le classi Prime per l’anno scolastico 2023-2024 sono confermate due novità nel panorama degli indirizzi del Liceo “Vasco-Beccaria-Govone” di Mondovì.

Il Ministero ha autorizzato il Liceo Scientifico Quadriennale per la Transizione ecologica e digitale: un nuovo modo di impostare il percorso in quattro anni attraverso l’adeguamento dei piani orari (con attività asincrone su piattaforma di e-learning), la riorganizzazione dei contenuti disciplinari, la presenza di un docente tutor e la personalizzazione dei piani di studio.

È stata, inoltre, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte del 29 dicembre 2022 l’attivazione del Liceo Artistico ad indirizzo Audiovisivo e multimediale: studenti e studentesse potranno, dunque, sviluppare le competenze di un percorso liceale, con particolare attenzione alle tecniche e alle tecnologie per entrare nel mondo delle professioni del “digitale”.

Nei giorni scorsi la notizia era stata accolta con grande soddisfazione dal dirigente scolastico Bruno Gabetti: "Se, come auspichiamo, alle iscrizioni di gennaio raggiungeremo il numero minimo di iscritti, a settembre 2023 potremo partire con la classe prima liceo artistico. Abbiamo tante belle idee, e anche due partner di alto livello culturale: Alice Filippi, regista monregalese che ha ottenuto negli ultimi anni prestigiosi riconoscimenti internazionali, e l'Associazione Culturale Geronimo Carbonò, attivissima in produzioni di qualità per promozione del nostro territorio e non solo. Congratulazioni al team di docenti progettisti, con i professori Monica Chiesa, Federico Demarchi e Daniela Bella. Guardiamo con ottimismo al futuro!".

Per informazioni sull’offerta formativa e sulle modalità di iscrizione si può far riferimento al sito e ai canali social del Liceo, alla mail orientamento@iliceimondovi.edu.it, alla segreteria didattica (0174/558235).