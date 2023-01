Scienza, tecnologia, ricerca. Bongioanni: "Dall’assessorato di Elena Chiorino 110 mila euro per 15 progetti a elementari e medie della Granda"

L’anno incomincia con una bella sorpresa per 15 scuole cuneesi. Dopo il bando dedicato a combattere bullismo e cyberbullismo, arriva in porto ora anche il bando – sempre promosso dall’Assessore all’Istruzione della Regione Piemonte Elena Chiorino - che finanzia con 460 mila euro in tutto il territorio regionale i progetti Stem presentati da 60 scuole del primo ciclo (elementari e medie), destinati a promuovere percorsi e laboratori dedicati a sviluppare nei ragazzi talenti e competenze nei campi di scienza, tecnologia e ricerca.

Sui 60 progetti vincitori del bando, ben 15 – un quarto del totale - sono stati presentati da istituti comprensivi del Cuneese. Ad essi andrà complessivamente un contributo di 110.255,56 euro.

Dietro l’acronimo Stem (Science, Technology, Engineering, Mathematics) si nascondono le discipline scientifiche e tecnologiche. Spesso sono quelle che, sui libri, spaventano di più con la loro complessità teorica: ma al tempo stesso sono anche quelle che più entusiasmano e coinvolgono fin dalla più tenera età con esperimenti, laboratori, invenzioni e la possibilità di scoprire i talenti dello scienziato o ricercatore nascosto in ogni bambino e ragazzo.

Un risultato che il capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio regionale Paolo Bongioanni commenta così: "È un altro grande punto all’attivo nel lavoro quotidiano che, assieme al Gruppo Fratelli d’Italia, stiamo conducendo con la Giunta Regionale per garantire strumenti di crescita e sviluppo strategico a tutti i comparti della provincia cuneese". Per Bongioanni questo intervento è una scommessa sui nuovi talenti, ma anche un investimento sul futuro dell’innovazione nella Provincia Granda: "Offrire ai nostri ragazzi fin dalla scuola elementare la possibilità di innamorarsi della scienza e dei suoi esperimenti, di conoscere le frontiere della tecnologia e della ricerca non significa soltanto assicurare a ognuno lo sviluppo più consono alle proprie attitudini e aspirazioni, ma anche preparare un tessuto di giovani talenti che un domani potranno dare il loro contributo e trovare sbocchi occupazionali nella straordinaria capacità produttiva e di innovazione del territorio cuneese".

Ecco il dettaglio dei progetti, con il relativo contributo regionale valevole per gli anni scolastici 2022-23 e 2023-24.

· Istituto Comprensivo Cuneo - Oltrestura, A scuola di stem: contenuti digitali, robotica e stampa 3D (€ 8.000,00)

· Istituto Comprensivo di Revello, Scienziati in erba (€ 8.000,00)

· Istituto Comprensivo di Barge, Tinkering e Scratch: “Pensare con le mani” (€ 8.000,00)

· Istituto Comprensivo Federico Sacco di Fossano, Viaggio nel futuro (€ 8.000,00)

· Istituto Comprensivo Papa Giovanni XXIII, Savigliano, In verticale... sulle stem! (€ 8.000,00)

· Istituto Comprensivo Viale degli Angeli, Cuneo, Impariamo in sicurezza con le tecnologie (€ 3.716,00)

· Istituto Comprensivo Bra 2, Da zero a coding (€ 8.000,00)

· Istituto Comprensivo Giosuè Carducci, Busca, Orizzonti matematici (€ 8.000,00)

· Istituto Comprensivo di Villanova Mondovì, Pensiero computazionale, competenze informatiche e potenziamento in Matematica e Scienze (€ 8.000,00)

· Istituto Comprensivo Attilio Momigliano, Ceva, Laboratorio Stem: collaborando si impara! (€ 6.170,00)

· Istituto Comprensivo corso Soleri, Cuneo, Adesso Stem! (€ 7.870,00)

· Istituto Comprensivo Leonardo da Vinci, Verzuolo, Se puoi sognarlo puoi crearlo (€ 7.971,24)

· Istituto Comprensivo Ascanio Sobrero, Cavallermaggiore, Scienziati si diventa! (€ 7.507,92)

· Istituto Comprensivo Mondovì 2, Cultural Bridge: costruiamo insieme l’innovazione (€ 6.504,40)

· Istituto Comprensivo Chiusa di Pesio – Peveragno, Stem... avanti tutta! (€ 6.516,00)