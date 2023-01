Calcio Serie D: nel weekend via al girone di ritorno, Borgosesia-Fossano anticipata a sabato pomeriggio

Archiviata la pausa natalizia il campionato di Serie D è pronto a ripartire.

Nel weekend è in programma la prima giornata di ritorno nel girone A, laddove devono ancora essere recuperare alcune partite rinviate nelle passate settimane.

Due gli anticipi già fissati per sabato 7 gennaio: Borgosesia-Fossano e Pont Donnaz-Chieri (fischio d'inizio alle 14,30). I blues torneranno poi in campo mercoledì 11 per il recupero della 18^ contro la Castellanzese.

Domenica 8 le altre partite della 20^di campionato (salvo altri anticipi non ancora ufficializzati): Asti-Stresa, Castanese-Fezzanese, Castellanzese-Casale, Chisola-Ligorna, Derthona-Vado, Legnano-Bra, Pinerolo-Gozzano ed il big match Sanremese-Sestri Levante.