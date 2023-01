Tennistavolo: oro e argento per il mantese Giacomo Izzo al torneo assoluto di Brescia

Si è svolto, a Brescia, il Torneo Open di tennistavolo organizzato dalla ASD TT Marco Polo, articolato in 6 categorie: Over 5000, Over 3500, Over 1500, Over 450, Doppio e Singolo Assoluto.

Giacomo Izzo, mantese portacolori del Milano Sport Tennistavolo ha partecipato con successo, in doppio, con David Maria Castracane (ASD TT Firenze) conquistando l’oro in finale 3 a 2 sulla coppia Giacomo Cerea (US Villa Romanò) e Stefano Moras (ASD Marco TT Polo)

Nella gara di Singolo Assoluto Giacomo passa primo nel girone con il 3 a 1 su Davide Infantolino (ASD TT Isontino) e 3 a 0 su Puyu Olexsandr (TT Cus Bergamo). In tabellone ai sedicesimi supera 3 a 1 Alessandro Mazza (US Sarmeola), negli ottavi vince su Roberto Fontana (US Villa Romanò) per 3 a 0, nei quarti ancora 3 a 0 su Giacomo Moro (ASD TT Vicenza); in semifinale incontra l’atleta Simone Cagna (ASD TT Biella) sul quale prevale per 3 a 1. Giunge così alla sua prima finale in un Torneo Assoluto, dove impatta contro l’atleta russo Alexandr Sazonov (ASD TT Coniolo) in quattro set 7-11, 9-11, 15-13, 9-11, aggiudicandosi la medaglia d’argento.

I proventi ricavati dalle numerose iscrizioni sono stati devoluti alla Gaciro-Onlus a sostegno per il Burundi.

Giacomo è nato a Cuneo nel 2007 ed è residente a Manta. Dal 2021 frequenta il terzo anno del Liceo Scientifico Sportivo a Milano (dopo avere frequentato il primo anno al Bodoni di Saluzzo) e si allena nel capoluogo lombardo, presso la High Performance Center Table Tennis (HPCTT) di Valentino Piacentini e Domenico Colucci.Gioca nel campionato di serie B, con il Milano Sport Tennistavolo e nel 2022 si è laureato Campione Italiano U15. Componente della Nazionale Italiana Giovanile, convocato nel 2021 e 2022 agli Europei Giovanili (ETTU), vincitore quest'anno del Torneo del circuito internazionale World Table Tennis (WTT) U15 in Marocco ad Agadir e bronzo al Torneo WTT U15 in Ungheria a Szombathely.

Con l'uscita delle ultime classifiche nazionali assolute Giacomo è destinato ad entrare nel "gotha" dei 30 migliori pongisti italiani.